Saharasta virtaa hiekkapölyä ja lämpöä Suomeen

Lämmin ilmavirta Pohjois-Afrikasta on kuljettamassa lämpöaallon ja Saharan hiekkapölyä Suomeen tulevalla viikolla, kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykangas Forecan blogissa.

Lämpötila voi alkuviikosta nousta paikoin jopa viiteen asteeseen.

– Lauantain aikana sää on lauhtunut Suomessa tuntuvasti. Lounaissaaristossa ja länsirannikolla lämpötila on kohonnut jo nollan vaiheille tai sen yläpuolelle, ja pakkanen on heikentynyt myös muualla maassa, Mäntykangas sanoo.

– Sään lauhtuminen tekee erityisesti kevyen liikenteen väylistä liukkaita, joten varovaisuutta kysytään jalankulkijoilta lähipäivinä.

Sunnuntaiksi on luvassa paikoin aurinkoistakin poutasäätä maan keski- ja pohjoisosiin. Pohjois-Lapissa voi esiintyä lumikuuroja. Ennusteessa kehotetaan varautumaan liukkaisiin katuihin sekä tuuliin.

Alkavalla viikolla Suomeen saapuu voimakas lounaisvirtaus Pohjois-Afrikasta, kuljettaen mukanaan lämmintä ilmamassaa. Tämä ilmavirtaus voi aiheuttaa myös voimakasta tuulta, erityisesti merialueilla.

Maanantaista ennustetaan pääosin poutaista päivää, mutta pilvisyys vaihtelee ja aurinko voi näkyä paikoitellen. Lämpötilat nousevat, ja Pohjois-Lapissakin käy nollan yläpuolella.

Etelä- ja keskiosassa lämpötilat voivat olla jopa viiden asteen vaiheilla. Lumien sulaminen saattaa aiheuttaa liukkaita olosuhteita.

Virtauksen mukana Saharan hiekkapölyä voi kulkeutua Suomeen maanantaina, mikä voi vaikuttaa sääilmiöihin.

Erityisesti maan länsi- ja pohjoisosassa ennustetaan ajautuvan Saharan hiekkapölyä, mikä voi aiheuttaa värikkäitä auringonlaskuja ja värjätä lumipeitettä kellertäväksi.

Maan länsi- ja pohjoisosissa suositellaan tarkkailla maanantaina auringonlaskua, koska se voi olla erityisen näyttävä. Etelä- ja itäosassa pitoisuudet ovat vähäisemmät.