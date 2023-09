Sadesää saapuu sunnuntaina Suomeen

Suomeen saapuu sunnuntaina sadealue ja ensi viikosta on tulossa sateinen, uutisoi Foreca.

Maata lähestyy sunnuntaina matalapainealue, joka syvenee Suomea lähestyessään. Matalapaineen mukana tulee niin sateita kuin kovaa tuulta lähes koko maahan.

Eniten sateita nähdään sunnuntaina Etelä-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan välisellä alueella, kun taas Lapissa sadealue on hajanaisempi. Matalapaineen jälkipuolella on odotettavissa kovaa tuulta luoteesta, joka näkyy maa-alueilla kovina puuskina. Merialueilla tuuli voi äityä rajummaksikin.

– Merellä on pieni myrskyn mahdollisuus, varoittaa meteorologi Anna Latvala.

Sadetta on luvassa 5–15 millimetriä, mutta luku voi vaihdella paikoitellen runsaastikin. Eniten sadetta odotetaan Pohjanmaan ja Kainuun välisellä alueella, jossa sademäärä voi nousta 30 millimetriin.

Etelä-Suomessa voidaankin huomenna nähdä loppukesän viimeisiä ukkosia.

Sateet väistyvät sunnuntain loppuun mennessä, jonka jälkeen luvassa on selkeää. Lämpötilat laskevat, ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa voi esiintyä jopa pikkupakkasia. Maan länsi- ja lounaisosissa voi taas esiintyä hallaa.

Maanantaina Suomen yllä on korkeapaine, ja Keski- ja Pohjois-Lapin ulkopuolella odotettavissa on poutapäivä. Päivälämpötila on suurimmassa osassa maata 10-15 astetta. Ensi viikon edetessä poutasää kuitenkin väistyy ja luvassa on lisää sateita.

– Seuraava matalapaine sateineen tulee tiistain–keskiviikon tienoilla lounaasta, mutta sateiden ajoitus tarkentuu myöhemmin, Latvala kertoo.

Matalapaineen jälkeen on epäselvää, mihin suuntaan sää kehittyy. Etelätuuli voi tuoda maahan lämpimämpää ilmaa, mutta tämä ei ole vielä varmaa.

– Lämpö saattaa jäädä Suomen etelä- ja itäpuolelle, Latvala arvioi.