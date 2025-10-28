Säästäjille tarjotaan uutta tapaa sijoittaa osakkeisiin

Danske Bank kertoo tarjoavansa asiakkailleen ensimmäisenä pankkina Suomessa mahdollisuuden automaattiseen kuukausisäästämiseen osakesäästötilille.

– Säännöllinen osakesijoittaminen täydentää monipuolisia sijoitusvaihtoehtojamme. Haluamme näin mahdollistaa osakesijoittamisen yhä useammalle suomalaiselle, kertoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Mikko Kotilainen tiedotteessa.

Säännöllinen osakesijoittaminen on jatkossa mahdollista pienelläkin summalla ja pienillä kustannuksilla.

– Säännöllisellä osakesijoittamisella asiakkaamme voi automatisoida osakkeisiin sijoittamisen. Asiakas valitsee itsepalveluna osakkeet, joihin haluaa säännöllisesti säästää sekä määrittelee kuinka paljon sijoittaa kuhunkin osakkeeseen. Toimeksiannot tehdään valittuihin osakkeisiin valitulla summalla kuukausittain. Näin sijoitettu pääoma kasvaa kuukausittain. Myös vapaakuukausien pitäminen tai tehtyjen valintojen muuttaminen on mahdollista milloin tahansa, Kotilainen kuvaa.

Säännöllisessä osakesijoittamisessa minimisijoitus on vain 10 euroa kuukaudessa tai yksittäisen valitun osakkeen hinta toimeksiantopäivänä. Säännöllisen osakesijoittamisen välityspalkkio on vain 0,20 prosenttia ilman euromääräistä minimipalkkiota. Esimerkiksi 100 euron sijoituksen välityspalkkio on 20 senttiä.

– Tähän asti on ajateltu, ettei osakkeisiin kannata sijoittaa pienillä summilla. Haluamme yhä useamman suomalaisen oivaltavan oman taloutensa mahdollisuudet ja saavan korkoa korolle -ilmiöstä kaiken irti. Taloudellisen mielenrauhan saavuttamiseksi ei tarvitse lottovoittoa, vaan sitä voi rakentaa vähitellen. Kulut ovat asiakkaillemme erittäin edulliset, ja verotuskin tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä, Kotilainen sanoo.

Danske Bankin tuoreesta, suomalaisten sijoittamis- ja säästämistapoja selvittäneestä kyselytutkimuksesta ilmenee, että osakesijoittaminen mielletään usein vaikeaksi ja kalliiksi. Noin joka neljäs (26 prosenttia) niistä suomalaisista, jotka eivät sijoita osakkeisiin, kokee, ettei osaa valita osakkeita tai mieltää osakesijoittamisen turhan riskialttiiksi.

Lähes puolet (46 prosenttia) suomalaisista kertoo, että koettu rahan puute laskee intoa sijoittaa suoriin osakkeisiin. Heistä, jotka eivät sijoita lainkaan suoriin osakkeisiin, noin joka viides (18 prosenttia) ajattelee, että sijoittaminen vaatii suurempia rahasummia. Noin joka kymmenes (9 prosenttia) puolestaan mieltää osakesijoittamisen kustannukset liian suuriksi.