Säässä täyskäännös: Torstaina hellettä, viikonloppuna kylmä romahdus

Sää jatkuu tulevina päivinä vaihtelevana, Foreca ennustaa.

Tiistaina sade- ja ukkoskuuroja on ilmennyt laajassa osassa maata.

– Rajuimmat kuurot painottuvat tiistaina maan länsiosaan. Pienialaisesti vettä voi tulla lyhyessä ajassa joitain kymmeniäkin millimetrejä, lisäksi tuulenpuuskat voivat olla voimakkaita. Pienikokoiset rakeet ovat myös mahdollisia. Koillismaan ja Pohjois-Lapin sateissa on pienempi mahdollisuus ukkoselle, Forecan meteorologi Sara Salonen kertoo blogissa.

Ukkosmyräkät jäävät hetkellisiksi, ja keskiviikkona säässä otetaan käänne kohti aurinkoisempaa säätä. Maan pohjoisosissa voi esiintyä myös keskiviikkona sateita ja ukkosia.

Loppuviikon osalta sääennuste näyttää erittäin vaihtelevalta. Torstaina lämpötilat voivat nousta yli 25,1 asteeseen eli hellelukemiin. Sen sijaan perjantaina säässä otetaan harppaus kohti syksyisempää säätä.

– Näillä näkymin perjantain kuluessa Suomea viistää matalapaine, joka tuo päivän kuluessa sateita suureen osaan maata. Perjantaina voidaan vielä maan etelä- ja keskiosan aurinkoisilla alueilla käydä hellerajan tuntumassa, sateissa jäädään paikoin alle 20 asteeseen. Matalapaineen jälkipuolella kohtalainen ja puuskainen tuuli kääntyy puhaltamaan luoteen suunnalta. Suomeen pääsee viikonloppuna virtaamaan viileämpää ilmaa, Salonen sanoo.

Viikonloppuna lämpötilat voivat laskea laajalti alle 20 asteeseen. Pohjois-Lapissa lämpötilat voivat laskea alle kymmeneen asteeseen.

Tämän hetken ennusteen mukaan sään viileneminen jatkuu myös ensi viikolla. Myös sateet ovat mahdollisia.