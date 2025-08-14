Verkkouutiset

Villjapelto ja sadepilvi Hollolassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Säässä tapahtuu syksyinen käänne

  • Julkaistu 14.08.2025 | 14:31
  • Päivitetty 14.08.2025 | 14:31
  • Sää
Matalapaine pyyhkäisee helteiset ilmamassat pois Suomen yltä.
Matalapaine voimistaa tuulia lähipäivinä vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ennusteen mukaan perjantai-illan ja lauantaiaamupäivän välillä matalapaineeseen liittyvä kylmä rintama liikkuu koko maan yli itään. Sen yhteydessä tuulen suunta kääntyy lännen ja pohjoisen välille ja tuuli voimistuu.

Rintaman etupuolelle syntyy sade- ja ukkoskuuroja. Näiden yhteisvaikutuksesta syntyy vaaraa aiheuttavia tuulenpuuskia.

Lauantaina matalapaineen liikkuessa Suomen etelä- ja itäpuolelle tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja voimistuu.

– Tämänhetkisissä ennusteissa voimakkaimmat tuulet jäävät Ruotsin puolelle ja Pohjanlahdelle. Jos matalapaine liikkuu itäisempää reittiä, voivat voimakkaat pohjoistuulet osua myös Suomen länsiosiin, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine sanoo tiedotteessa.

Matalapaine tuo mukanaan myös sateita. Perjantaina vettä kertyy maan länsi- ja pohjoisosaan 5–15 millimetriä. Lauantain aikana vettä kertyy koko maassa viidestä kahteenkymmeneen millimetriä.

Sunnuntaina sateet jäävät vähäisemmiksi ja heikommiksi.

Matalapaine vie mennessään Suomen yltä helteiset ilmat, ja tilalle pääsee virtaamaan pohjoisesta selvästi kylmempää ilmaa. Koko ensi viikosta ennustetaan viileämpää.

– Koko ensi viikko tulee olemaan selvästi kuluvaa viikkoa kylmempi. Erityisesti tämä näkyy maan pohjoisosassa, jossa lämpötila jää monena päivänä kymmenen ja viidentoista asteen välille, Pohjois- ja Keski-Lapissa voidaan jäädä jopa viiden ja kymmenen asteen välille, Laine sanoo.

Maan etelä- ja keskiosassa muutos ei ole yhtä suuri. Lämpötila jäänee kuitenkin useimpina päivinä alle 20 asteeseen. Hallayöt yleistyvät koko maassa.

Myös ensi viikolla sää on keskimääräistä tuulisempaa, ja uudet matalapaineet voivat jälleen voimistaa tuulia.

