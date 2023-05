Säässä tapahtuu raju muutos tällä viikolla

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut tuoreen kuukausiennusteen. Sen mukaan viikkojen keskilämpötilat ovat koko Suomessa ajankohdan tavanomaisia lukemia lämpimämpiä toukokuun lopussa ja maan eteläpuoliskolla vielä kesäkuun alkupuoliskollakin.

Viikkojen sisällä sää on kuitenkin vaihtelevaa.

– Tällä viikolla ilmamassa on hyvinkin lämmintä Suomessa keskiviikkoon asti, mutta torstain aikana kylmä säärintama pyyhkii Suomen yli ja meille alkaa levitä selvästi viileämpää ilmaa. Sään ennustettavuus heikkenee tavallistakin nopeammin ensi viikon tullen. Ennusteet ovat erimielisiä siitä, kuinka pitkään viileämpi vaihe kestää ja miten sää sen jälkeen kehittyy, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo blogissa.

Ennusteen mukaan tällä viikolla säässä on tapahtumassa raju muutos. Rinteen mukaan näyttää siltä, että päivälämpötilat putoavat tämän viikon loppupuolella jopa 10–15 asteella alkuviikon lukemista. Suurin pudotus on pohjoisessa Lapissa tiistain jopa lähes hellelukemista loppuviikon paikoin alle 10 asteeseen. Utsjoella on mitattu tiistaina 24,8 astetta ja Inarissa 24,6 astetta.

Kuukausiennusteen mukaan tämä viikko on Suomessa keskilämpötilaltaan laajalti 1–3 astetta ajankohdan keskimääräisiä lukemia lämpimämpi, itäisessä Lapissa jopa 3–4 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

– Vaikka kuukausiennusteessa viikon keskilämpötilat ovat selvästi ajankohdan keskiarvoon nähden korkeita, päivittäisennusteissa näkyy, että viikon alkupuolisko on kesäisen lämmin, mutta viikon jälkipuolella Suomeen leviävä kylmempi ilmamassa viilentää lämpötiloja selvästi. Ennusteet ovat vielä erimielisiä siitä, kuinka pitkään viileämpi jakso kestää ja miten kylmemmän ilmamassan alue aaltoilee Fennoskandian yllä, Rinne kertoo.

Loppuviikolla etelässä ollaan näillä näkymin päivisin ylimmillään 15–19 asteessa päivästä riippuen, maan keskiosassa päivälämpötilat pysyvät pääosin 10 ja 15 asteen välillä, enimmillään vähän yli 15 asteessa.

Ensi viikolla eli touko-kesäkuun vaihteen viikolla niin Suomessa kuin lähes koko Pohjois-Euroopassakin viikkokeskilämpötilaltaan tavanomaista lämpimämpi ja vähäsateinen. Päivittäisennusteet ovat kuitenkin vielä erimielisiä siitä, miten sää Suomessa kehittyy.

– Ennusteet ovat yksimielisiä siitä, että 22. toukokuuta alkaneen viikon lopussa Suomeen leviää kylmää ilmaa, mutta ennusteet ovat erimielisiä jatkosta. Osa ennusteista näyttää, että kylmä ilmamassa jäisi vaikuttamaan Suomeen ja Fennoskandian päälle pidemmäksikin aikaa ja viilentäisi myös 29. toukokuuta alkavaa viikkoa, osa puolestaan näkee lämpimän ilmamassan palaavan Suomeen. Kuukausiennuste edustaa jälkimmäistä näkökantaa, siksi ennuste näyttää Suomeen tavanomaista lämpimämpää viikkoa, Rinne sanoo.

Kesäkuun alkupuoliskolla korkeapaineen vaikutus näyttäisi hieman heikkenevän Suomessa, mutta sää jatkuu kuukausiennusteen mukaan maan eteläpuoliskolla tavanomaista lämpimämpänä 5. ja 12. kesäkuuta alkavilla viikoilla.

– Mahdollisen viileämmän ilmamassan vaikutus näkyy Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa, joissa viikot ovat kuukausiennusteessa keskilämpötiloiltaan tavanomaisia. Koko Euroopan mittakaavan säässä näyttäisi jatkuvan kuvio, jossa pohjoisen Euroopan yllä oleva korkeapaine pakottaa lännestä saapuvien sateiden reitin Euroopan eteläpuoliskon ylle. Yleisesti Euroopan pohjoispuoliskolla on tavanomaista lämpimämpää ja vähäsateista, eteläpuoliskolla tavanomaista viileämpää ja sateista, vaikka Fennoskandian pohjoisosissa näkyykin mahdollinen kylmemmän ilmamassan vaikutus, Rinne sanoo.

Kuukausiennusteessa näkyy myös juhannusviikko eli 19. kesäkuuta alkava viikko. Ennusteen mukaan säähän ei ole tulossa juurikaan muutoksia.

– Viikon sää on ennusteen mukaan osassa maata vähäsateista ja maan eteläpuoliskolla tavanomaista lämpimämpää, maan pohjoispuoliskolla viikon keskilämpötila olisi ajankohdalle tavanomainen. Ennuste ei ota kantaa viikon sisäisiin tapahtumiin eli itse juhannuksen säähän, Rinne toteaa.