Säässä tapahtuu merkittävä muutos

Sää muuttuu alkuviikolla vaihtelevammaksi ja huomattavasti viimeaikaista lauhemmaksi, sääpalvelu Foreca kertoo.

Maanantai on vielä pakkaspäivä koko maassa. Aamulla on suuressa osassa maata tuulista ja kaakossa sekä maan keskivaiheilla sataa hieman lunta.

– Päivällä tuuli heikkenee. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja varsinkin maan keskivaiheilla laajalti myös selkeää. Etelässäkin pilvisyys vähenee päivän edetessä. Pohjoisessa sää on pilvinen ja luoteesta leviää Lappiin lumisadealue. Illalla lumisateita ulottuu myös Pohjois-Pohjanmaalle. Pakkasta on päivällä maan etelä- ja keskiosassa pääosin 1–9 astetta, Pohjoisessa enimmillään noin 15 astetta, Forecan meteorologi Joonas Koskela ennustaa blogissa.

Tiistain kuluessa matalapaine siirtyy Lapista maan itäosan yli kaakkoon. Aamulla lunta sataa maan itäisimmässä osassa sekä paikoin Lapissa. Länsituuli voimistuu suuressa osassa maata ja päivällä sää on vaihtelevan pilvinen ja suurimmassa osassa maata poutainen.

– Föhn-tuuli tuo hyvin lauhaa ilmaa suureen osaan maata ja lämpötila kohoaa itäisintä ja pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta plussan puolelle. Suuressa osassa maata plusasteita on 1–3, lännessä lämpötila kohoaa paikoin +5 asteen vaiheille. Itä- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on 5–10 astetta.

Keskiviikkoyönä maan pohjoisosaan leviää seuraava lumisadealue.

– Iltapäivään mennessä lumisateita leviää pohjoisesta myös maan itäosaan. Sadealueen länsireunassa voi sataa myös räntää. Föhn-tuuli jatkuu maan länsiosissa ja lämpötila on päivällä lännessä laajalti +1 ja +4 asteen välillä. Idässä ja suuressa osassa Lappia pakkasta on 1–10 astetta, Koskela ennustaa.

Torstaina korkeapaineen selänne palauttaa pakkaset koko maahan. Sää on Koskelan mukaan torstaina mahdollisesti laajalti selkeä ja heikkotuulinen.

– Torstai-iltana pakkasta on suurimmassa osassa maata 10–20 astetta. Kylmeneminen on sunnuntain ennusteiden valossa kuitenkin väliaikainen.

Loppuviikon säähän vaikuttaa Koskelan mukaan Suomen pohjoispuolelle syvenevä matalapaine. Se voi mahdollistaa lauhat länsituulet vielä perjantain ja lauantain aikana ja odotettavissa on myös lumisateita, lännessä paikoi myös vesi- tai räntäsadetta.