Säässä tapahtuu keväinen käänne

Säässä on tapahtunut merkittävä käänne kohti kevättä. Selvimpiä kevään merkkejä ovat muun muassa lämpötilojen koheneminen, lumien sulaminen ja kireiden pakkasjaksojen vaihtuminen kevätaurinkoon. Osassa maata päivälämpötilat lähentelevät jo kymmentä plussa-astetta.
Terminen kevät onkin todennäköisesti jo alkanut osassa maata, Ilmatieteen laitos kertoo. Termisellä keväällä tarkoitetaan tilannetta, jossa vuorokauden keskilämpötila pysyy vakaasti nollan yläpuolella.
– On todennäköistä, joskaan ei vielä varmaa, että terminen kevät on alkanut Helsingissä jo helmikuun puolella, meteorologi Ilari Lehtonen kirjoittaa blogissa.
Samalla termisen kevään alkaminen tarkoittaa sitä, että kireät pakkasjaksot jäävät toistaiseksi historiaan. Alkuvuosi oli Suomessa selvästi keskimääräistä kylmempi. Tammi–helmikuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata noin viisi astetta tavanomaista alhaisempi, ja Länsi-Lapissa poikkeama oli paikoin jopa kahdeksan astetta.
Kylmyys johtui suursäätilanteesta, jossa laaja korkeapaine hallitsi Pohjois-Eurooppaa ja esti Atlantin lauhoja ilmavirtauksia pääsemästä Pohjolaan.
Etelä-Suomessa pakkasjakso oli pitkä. Helsingissä lämpötila pysyi yhtäjaksoisesti pakkasen puolella 37 päivää 20. tammikuuta ja 25. helmikuuta välisenä aikana. Pidempi pakkasputki on koettu viimeksi talvella 2009–2010.
Jos näin on, Ilmatieteen laitoksen mukaan terminen talvi jäi Helsingissä lyhyeksi: se alkoi vasta 28. joulukuuta ja olisi kestänyt vain noin 61 vuorokautta.