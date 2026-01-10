Säässä tapahtuu käänne

Ensi viikon aikana korkeapaine väistyy vähitellen Suomen itäpuolelle ja pakkanen hellittää, kertoo Foreca.

Tänään lauantaina kaakosta leviää hajanaisia lumisateita maan etelä- ja itäosaan. Osassa maata kireät pakkaset jatkuvat edelleen.

Lauantaina maan etelä- ja itäosassa pakkasta on päivällä 8–14, lännessä selkeillä alueilla ja pohjoisessa yleisesti 15–30 astetta.

– Maan etelä- ja keskiosassa tuuli lisää pakkasen purevuutta, meteorologi Sara Salonen kirjoittaa.

Sunnuntaina hajanaiset lumisateet jatkuvat etelässä ja idässä.

– Vähäisiä lumisateita voi ulottua myös maan länsiosaan ja Pohjois-Suomen eteläosaan, mutta tarkkaan lumisadealueen sijaintiin liittyy epävarmuutta. Pilvisyys lisääntyy, mutta paikoin lännessä ja Lapissa voi olla vielä selkeämmän sään alueita.

Maan etelä- ja keskiosassa pakkasta on enimmäkseen 7–13, pohjoisessa 10–20 astetta. Lapissa pakkasta on edelleen 25–40 astetta.

Viikonvaihteen jälkeen Suomeen idästä ulottuva korkeapaine pitää sään enimmäkseen poutaisena. Viikon edetessä korkeapaine väistyy kuitenkin Suomen yltä itään.

– Kylmin ilmamassa näyttää väistyvän samalla Suomen itäpuolelle. Suomessa etelätuuli voimistuu ja sateet yleistyvät. Matalapaineiden mukana voi myös nousta ajoittain lauhempaa ilmaa Pohjois-Eurooppaan, joten kovimmat pakkaset näyttävät ainakin toistaiseksi jäävän taakse, Salonen ennustaa.

Myös Ilmatieteen laitos ennustaa lämpötilojen laskevan.

– Jatkossa sää lauhtuu: idässä ja etelässä kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet, Lapissa pakkanen lauhtuu alkuviikolla. Tiistaina lämpötila on koko maassa -5 ja -15 asteen välillä, loppuviikkoa kohti sää yhä lauhtuu, Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä.

Tänään Lapissa on jälleen mitattu yli 40 asteen pakkasia. Jatkossa sää lauhtuu: idässä ja etelässä kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet, Lapissa pakkanen lauhtuu alkuviikolla. Tiistaina lämpötila on koko maassa -5 ja -15 asteen välillä, loppuviikkoa kohti sää yhä lauhtuu. pic.twitter.com/ydoaZydyej — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 10, 2026