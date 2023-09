Säässä tapahtuu käänne, lumisateet mahdollisia

Suomeen virtaa lähipäivinä ajankohtaan nähden lämmintä ilmaa lounaasta, mutta loppuviikon aikana sää alkaa kuitenkin viiletä, Foreca ennustaa.

Keskiviikkona sateita liikkuu etenkin maan keski- ja pohjoisosan yli koilliseen. Pohjoisessa vettä sataa illan ja torstain vastaisen yön kuluessa jopa 10–15 millimetriä. Etelässä sateet jäävät paikallisemmiksi.

Torstaina Suomi kuuluu heikkoon korkeapaineen selänteeseen.

– Pohjois-Suomen itäosassa tulee vielä aamulla jokunen tippa vettä, muuten sää on poutaista. Aamulla esiintyy sumupilveä tai sumua, päivällä aurinko paistaa yleisesti ohuen pilviharson läpi. Päivälämpötila kohoaa etelässä jopa 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään 15 asteen tuntumaan tai alle, toteaa Forecan päämeteorologi Kristian Roine blogissa.

Torstai-illan aikana lounaasta saapuu sadekuuroja maan länsiosaan. Perjantain vastaisena yönä sadekuuroja leviää myös itään ja pohjoiseen.

– Perjantaina sää on lounaistuulista ja enimmäkseen pilvistä, aamulla on paikoin sumua. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista. Sää on vielä lämmintä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–18 astetta, Kaakkois-Suomessa paikoin jopa 20 astetta. Pohjoisessa jäädään 10 ja 15 asteen välille.

Viikonloppuna sää on epävakaista. Lauantaina päivälämpötila kohoaa vielä etelässä 15 ja 18 asteen välille, Lapissa reiluun kymmeneen asteeseen.

Sunnuntaina ja samalla lokakuun ensimmäisenä päivänä tuuli kääntyy puhaltamaan luoteen suunnalta. Sää viilenee Suomessa.

– Samalla Pohjois-Lapin vesisateet muuttuvat monin paikoin lumisateiksi. Paikoin lunta kertyy tämän hetken ennusteen mukaan viitisen senttimetriä, Roine sanoo.

Sää näyttäisi jatkuvan epävakaisena myös ensi viikolla.