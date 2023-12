Säässä tapahtuu käänne ennen joulua

Suomen säässä on ennen joulua edessä iso käännös kylmästä lauhempaan suuntaan, ilmenee tuoreesta Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteesta.

– Säätyyppi muuttuu viikonloppuna lauhaksi, ja jouluaaton viikko on tavanomaista lämpimämpi. Lauhtuminen on näillä näkymin kuitenkin ohimenevää, sillä jo joulun ja uudenvuoden välipäivinä ollaan kuukausiennusteen mukaan tavanomaisissa lukemissa ja tammikuun puolella on jälleen selvästi kylmempää. Kun tähän yhdistyy normaalia sateisempi sää, vuodenvaihteesta voi tulla hyvinkin talvinen. Lumisateet ja pakkaset ovat mahdollisia koko maassa, toteaa Forecan päämeteorologi Kristian Roine blogissa.

Viikonloppuna 16.–17. joulukuuta säähän on tulossa kunnon käänne.

– Säätyyppi muuttuu viikonloppuna, kun Suomessa voimistuu lauha lounaistuuli. Lauantaina iltapäivällä lännestä saapuu lämmin rintama sateineen. Sateet alkavat lumena, mutta muuttuvat tämän hetken ennusteen mukaan illalla maan länsiosassa vesi- ja tihkusateiksi. Idässä ja pohjoisessa sataa 5–10 senttimetriä lunta. Lämpötila kohoaa maan länsiosassa lauantai-illaksi 1–4 astetta plussalle, muualla maassa on vielä heikkoa pakkasta, Roine sanoo.

Sää on poutaista ja monin paikoin selkeää. Lämpötila laskee aamulla jälleen pakkaselle myös maan länsiosassa, jolloin märät tienpinnat jäätyvät.

– Päivälämpötila on 0–5 pakkasastetta, Lapissa paikoin alempi. Sunnuntaina illalla sekä maanantain vastaisena yönä lännestä saapuu hajanaisia vesi- ja lumisateita maan etelä- ja keskiosaan, Roine kertoo.

ECMWF:n kuukausiennuste jouluaaton viikolle on muuttunut aiempaa ennakoitua lämpimämpään suuntaan. Tuoreen ennusteen mukaan viikon keskilämpötilat ovat Suomessa 2–4 astetta tavanomaista

– Jouluaaton viikko on keskimääräistä lauhempi. Maanantaina sää jatkuu luoteistuulisena, poutaisena ja monin paikoin selkeänä. Tämän hetken ennusteen mukaan tiistaina lännestä saapuu seuraava matalapaine mukanaan sateita sekä jälleen annos lauhaa ilmaa. Maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Karjalassa sateet tulevat lumena, mutta maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat pääosin vetenä, kun sää lauhtuu jälleen plussalle. Myös jäätävä tihku on mahdollista, Roine ennustaa.

Kuukausiennusteen mukaan 25. joulukuuta alkavalla viikolla viikon keskilämpötilat ovat Suomessa lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia. Sateita tulee vähän keskimääräistä enemmän, etenkin maan eteläosassa.

– Joulun ja uudenvuoden välipäivinä lauha sää hellittää ja viikon keskilämpötila laskee jälleen vuodenaikaan nähden tavanomaisiin lukemiin. Sää on lähes koko Euroopassa normaalia sateisempaa, Kristian Roine toteaa.

Kuukausiennusteen mukaan 1. tammikuuta alkavaksi viikoksi on edessä käänne tavanomaista kylmempään säähän. Myös 8. tammikuuta alkavalle viikolle ennuste näyttää Suomeen keskimääräistä kylmempää säätä.