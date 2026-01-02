Verkkouutiset

Näkymä Helsingin Hietaniemessä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Säässä tapahtuu hyytävä käänne, jopa 40 astetta pakkasta

  • Julkaistu 02.01.2026 | 18:25
  • Päivitetty 02.01.2026 | 18:25
  • Sää
Tammikuu etenee kireässä pakkassäässä.
Säässä on tapahtumassa tammikuun aikana hyytävä käänne, ilmenee tuoreesta kuukausiennusteesta. Ennusteen on laatinut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.

Sen mukaan tammikuun kaksi ensimmäistä täyttä kalenteriviikkoa ovat Suomessa tavanomaista kylmempiä. Sen jälkeen viikkojen keskilämpötilat olisivat tammikuun loppupuoliskolla hieman keskimääräistä lauhempia.

– Tammikuun 5. päivä alkavalla viikolla sateita tulee kuukausiennusteen perusteella koko maassa jonkin verran tavanomaista vähemmän, sen jälkeen ennuste ei juurikaan ota enää kantaa sademääriin, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Maan eteläosissa lämpötila voi kiristyä paikoin yli 20 asteen pakkaslukemiin. Maan keskiosissa pakkasta voi olla luvassa 30 astetta. Lapissa pakkanen voi kiristyä jopa 40 pakkasasteeseen.

Hyytävät kelit jatkuvat ennusteen mukaan myös 12. tammikuuta alkavalla viikolla. Viikkoa vietetään keskimääräistä kylmemmässä säässä.

Kuukausiennusteen mukaan tammikuun loppupuolella on tapahtumassa käänne lauhempaan säähän. 19. tammikuuta alkava viikko näyttää tämän hetkeen ennusteissa jonkin verran aiempia lauhemmalta. Myös 26. tammikuuta alkava viikko näyttää tämän hetken ennusteissa tavanomaista lauhemmalta.

– Sää on muuttunut jo erittäin huonosti ennustettavaksi, mutta ennuste kallistuu tällä hetkellä tavanomaista lauhempaan suuntaan, Rinne pohtii.

