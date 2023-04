Säässä tapahtuu ensi viikolla merkittävä muutos

Heikkotuulinen ja sateeton sää on saanut kadut pölyämään, mistä syystä ilmanlaatu on laskenut ajoittain jopa erittäin huonoksi, Foreca kertoo.

Kuivassa säässä myös siitepölypitoisuudet ovat päässeet kohoamaan.

– Maan etelä- ja keskiosissa etenkin lepän siitepölyä on ilmassa kohtalaisia tai runsaita määriä, mikä voi aiheuttaa oireilua. Lisäksi pähkinäpensaan kukinta on alkanut etelässä, Forecan meterologi Joonas Koskela kertoo blogissa.

Näiden lisäksi koivun siitepölyä on päässyt kulkeutumaan Suomeen etelässä.

Siitepölyn ja katupölyn yhdistelmä viimeaikojen kuivassa säässä on saattanut aiheuttaa hengitystieoireiluja sellaisillekin henkilöille, jotka eivät tyypillisesti oireita saa.

Koskelan mukaan paikoin jopa poikkeuksellisen sateeton sää on myös saanut maaperän kuivumaan.

– Sulavan lumen alta paljastunut ruoho on nyt erittäin kuivaa ja syttyy helposti. Ilmatieteen laitos on antanutkin viime ja tällä viikolla ruohikkopalovaroituksia maan etelä- ja keskiosaan. Varoitusten ollessa voimassa avotulen teko on laissa kiellettyä.

Varoituksista huolimatta viime päivinä on maastopaloja kuitenkin kehittynyt monin paikoin. Huhtikuun alkupuolen sademäärä on Koskelan mukaan jäänyt koko maan mittapuulla hyvin vähäiseksi, eikä etelässä ole monin paikoin satanut huhtikuun puolella lainkaan. Esimerkiksi Helsingissä Kaisaniemen mittausasemalla ei ole satanut 22 päivään.

– Poikkeuksen tilanteeseen tekivät lähinnä viime viikon keskiviikkona 12.4. maan lounaisosassa liikkuneet sadekuurot joihin liittyi myös ukkosta. Samana päivänä mitattiin myös kevään toistaiseksi korkein lukema, kun lämpötila kohosi Raumalla 18,1 asteeseen, Koskela toteaa.

Sateet leviävät ensi viikolla

Säätyypissä on kuitenkin tapahtumassa muutos, sillä pitkään aurinkoista kevätsäätä ylläpitänyt korkeapaine on vähitellen heikkenemässä.

– Sateita liikkuu Lapin yli kaakkoon jo keskiviikon ja torstain aikana, mutta ensimmäinen varsinainen matalapaine saapuu lännestä pohjoiseen viikonloppuna. Tämän matalapaineen myötä sade tulee Lapissa lumena ja sää alkaa kylmetä, Koskela ennustaa.

Etelässä sää jatkuu Koskelan mukaan vielä poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Viikon lämpimimmät päivät osuvat torstaista lauantaihin, jolloin lämpötila kohoaa jälleen 18 asteen vaiheille.

Ensi viikolla Suomi näyttää Koskelan ennusteen mukaan kuuluvan jo laajempaan matalapaineen alueeseen.

– Sateita tulee ja menee ja niiden olomuoto riippuu paljon matalapaineen osakeskusten reiteistä.

– Pölisevään katupölyyn, ilman siitepölypitoisuuksiin sekä maaston kuivuuteen on siis näkyvissä helpotusta, Koskela ennustaa.

Pohjoisen lisäksi ainakin maan keskivaiheilla voi tulla jonkin verran lunta, joten Koskelan mukaan takatalven mahdollisuus näyttäisi olevan olemassa osassa maata.