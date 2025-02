Säässä alkaa poikkeuksellinen jakso

Seuraavien päivien aikana Suomessa on poikkeuksellisen lämmintä vuodenaikaan nähden, Ilmatieteen laitos kertoo.

Selvin muutos on Lapissa, jossa keskilämpötila on lähes kymmenen astetta vuodenajan tyypillistä arvoa korkeampi.

Ilmatieteen laitos on jakanut viestipalvelu X:ssä kuvan lähipäivien ennustetuista lämpötiloista. Kuva on nähtävissä tämän artikkelin lopussa.

– Vasemmanpuoleiset numerot ovat paikkakuntien ennustetut maksimi-, keski- ja minimilämpötilat. Oikealla on vastaavat tilastolliset arvot, Ilmatieteen laitos kertoo.

Esimerkiksi Turussa lämpötila voi seuraavina päivinä nousta 3,6 asteeseen ja Helsingissä 2,2 asteeseen.

Plussa-asteita on ennusteen mukaan luvassa maan pohjoisosia myöten. Esimerkiksi Rovaniemellä lämpötila voi kohota 1,7 asteeseen, Ivalossa 1,9 asteeseen ja Utsjoella 0,2 asteeseen. Erot ovat merkittäviä tavanomaiseen verrattuna.

