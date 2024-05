Saarenmaalta löydettiin maastosta yli 1400 räjähdettä

Viron Saarenmaalla järjestettiin jälleen perinteeksi muodostunut miinanraivausoperaatio, kertoo Postimees.

Saarella kahden kuukauden ajan kiertäneet miinanraivausryhmät löysivät ja tuhosivat 1 406 räjähdettä.

Miinanraivaajat tarkastivat erityisesti toisen maailmansodan aikaisia taistelupaikkoja, vanhoja juoksuhautoja ja puolustuslinjoja.

Saarenmaa on myös suomalaisten suosima lomakohde. Vuosittaisen operaation tarkoituksena on puhdistaa Saarenmaa toisen maailmansodan räjähteistä, jotta saari on yhä turvallisempi saaren asukkaille ja vierailijoille.

Operaatio alkoi vuonna 2018. Viime vuonna raivaajat löysivät 161 räjähdettä. Postimees -lehden mukaan työ jatkuu vielä vuosia, vaikka taisteluista on kulunut jo yli 80 vuotta.