Saako sairauslomalla lähteä ulos juhlimaan? Asiantuntija vääntää rautalangasta

Sairastuminen tai tapaturma voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä on kykenemätön suoriutumaan työtehtävistään. Flunssaisena ei saa mennä työpaikalle eikä murtuneen jalan kanssa voi tehdä liikkuvaa työtä.

Edellä mainitut ovat tyypillisiä esimerkkejä tilanteista, joissa työntekijä yleensä ohjataan sairauslomalle.

Sairauslomalla oleminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä saisi tehdä loman aikana mitä tahansa. Loma on nimittäin tarkoitettu paranemista ja työkykyiseksi palaamista varten. Siksi sairauslomaa ei pidä sekoittaa tavalliseen lomaan, jolloin on hyväksyttävää lähteä vaikka ulkomaan lomamatkalle.

Mitä sairauslomalla sitten saa ja ei saa tehdä?

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkärin Auli Rytivaaran mukaan se riippuu sairauden laadusta ja vaikeusasteesta, millaisten aktiviteettien harrastaminen sairauslomalla voi olla sallittua.

– Tärkeintä on, ettei aktiviteetti vaaranna terveydentilaa tai sairautta, sen paranemista tai hoitoa ja kuntoutumista, Rytivaara selventää Verkkouutisille.

Sosiaaliset kohtaamiset eivät ole kiellettyjä sairausloman aikana. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa henkilö sairastaa tarttuvaa tautia. PIXABAY

Jos työntekijä on sairauslomalla eli poissa omasta työstään, hänen toimintakykynsä katsotaan laskeneen niin, ettei se riitä selviytymään omasta tai muokatusta työstä. Toisin sanoen sairauden laatu on sellainen, että henkilön katsotaan olevan tilapäisesti työkyvytön.

Rytivaara tarkoittaa muokatulla työllä sitä, että työn sisältöä on muutettu sairauden aiheuttamien rajoitteiden mukaisesti. Jos esimerkiksi työntekijän jalka tai nilkka on venähtänyt, hänet voidaan siirtää tilapäisesti tekemään kevennettyä työtä, johon ei liity runsaasti fyysistä rasitusta.

Vaikka työntekijä olisi sairauslomalla, hänen ei ole pakko viettää kaikkea aikaa kotona neljän seinän sisällä. Tilanteesta riippuen esimerkiksi elokuvissa tai ravintolassa käynti on mahdollista sairauslomankin aikana, mikäli oma terveydentila sen sallii.

– Saattaa olla, että sosiaaliset tilanteet jopa tukevat parantumista tai vuorovaikutukselliset kohtaamiset lisäävät sosiaalista rohkeutta ja vähentävät ahdistuneisuutta, Rytivaara toteaa.

Kohtaamiset ja sairausloman aktiviteetit eivät kuitenkaan saa pahentaa sairautta tai hidastaa toipumista. Sairauslomalla ei saisi tehdä myöskään mitään sellaista, joka vaarantaisi muiden terveydentilaa esimerkiksi infektioiden leviämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sairastat tarttuvaa tautia kuten koronavirusta tai flunssaa, sinun tulisi pysyä kotona ja välttää muiden ihmisten kohtaamista mahdollisuuksien mukaan.

Baarissa juhliminen aamuyöhön asti voi herättää kysymyksen, onko sairauslomalla oleva työntekijä sittenkään työkyvytön. PIXABAY

Sairausloman aikaisen niin sanotun ”sallitun tekemisen” rajat riippuvat pitkälti siitä, mistä syistä sairausloma on määrätty. Sallitun tekemisen määritelmä voi olla hyvin erilainen tilanteissa, joissa sairausloma on määrätty esimerkiksi jalkavamman tai masennuksen takia.

Tiivistetysti ”sallittua tekemistä” on kaikki se, joka ei vaaranna sairaudesta paranemista. On kuitenkin myös tiettyjä asioita, joita sairausloman aikana ei välttämättä ole hyväksyttävää tehdä, oli sairausloman syy mikä tahansa. Yksi esimerkki on yökerhossa juhliminen aamuyöhön asti.

– Miettisin asiaa siten, että jos on kykeneväinen juhlimaan aamuyöhön asti julkisessa paikassa, niin silloin olettaisi, että on riittävän työkykyinen omaan tai muokattuun työhön, Rytivaara toteaa.

Hän muistuttaakin, että sairausloman kriteerinä on, että silloin arvioidaan työntekijän olevan työkyvytön tietyllä ajanjaksolla ja toimintakyky on laskenut siten, että se ei riitä työskentelyyn.

Jos työntekijä juhlii sairausloman aikana ja vaarantaa täten sairaudesta toipumista, voiko siitä koitua hänelle jopa jotain seurauksia, mikäli työnantaja saa kuulla asiasta?

– Tällaisissa tilanteissa tehdään tapauskohtainen arviointi, mihin vaikuttaa muun muassa sairauden laatu, arvioitu työkyvyttömyysaika ja terveydentilan rajoitteet, Rytivaara vastaa.