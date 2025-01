Saako kauppa kieltäytyä ottamasta käteistä vastaan?

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Ilmiö voimistui etenkin koronapandemian aikana, jolloin myös monet yritykset kieltäytyivät vastaanottamasta käteismaksuja terveysturvallisuuteen vedoten.

Vaikka koronapandemia on ohi, monet yritykset ovat pitäneet linjansa käteismaksuista kieltäytymisessä. Linjaukset aiheuttavat harmia etenkin niille asiakkaille, jotka ovat tottuneet maksamaan ostoksensa käteisellä.

Samalla heille voi nousta mieleen yksi kysymys: onko yrityksellä oikeutta kieltäytyä käteisen rahan vastaanottamisesta?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erityisasiantuntijan Henriikka Kekkosen mukaan vastaus on yksiselitteinen.

– Mikään laki ei velvoita yrityksiä hyväksymään käteisen vastaanottamista. Jos kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus maksaa maksukortilla, sitä voidaan usein pitää riittävänä vaihtoehtona käteiselle rahalle, Kekkonen selventää Verkkouutisille.

Euroopan komissio on antanut suosituksen, jonka mukaan käteinen tulisi hyväksyä maksuvälineeksi ja sen vastaanottamisesta voidaan kieltäytyä vain perustellusta syystä.

– Perustelluksi syyksi on katsottu esimerkiksi se, jos ei ole antaa vaihtorahaa.

Kyse on kuitenkin vain suosituksesta, ei velvoitteesta.

– Lainsäädäntö on tällä hetkellä sellainen, että käteistä rahaa ei ole pakko vastaanottaa, Kekkonen korostaa.

Käteisen rahan asemaa ollaan kuitenkin turvaamassa valmisteilla olevan uuden EU:n käteisasetuksen muodossa. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa käteisen rahan säilyminen maksuvälineenä sen vähentyneestä käytöstä huolimatta.

– Asetus saattaa tuoda tiukennuksia siihen, missä tilanteissa käteisen rahan vastaanottamisesta voisi kieltäytyä. Asetuksen sisältö on kuitenkin edelleen auki, Kekkonen selventää.

Yrityksen ei ole pakko hyväksyä käteistä maksutavaksi. Asiasta olisi silti hyvä ilmoittaa asiakkaille selkeästi. LEHTIKUVA / LASSI LAPINTIE

Kekkosen mukaan Suomessa maksamisen lähtökohtana on aina ollut eräänlainen sopimusvapaus. Se tarkoittaa sitä, että yrittäjä saa vapaasti päättää ne maksutavat, jotka se hyväksyy.

– Kunhan hän on ilmoittanut niistä [hyväksytyistä maksutavoista] asiakkaille hyvissä ajoin ennen ostopäätöstä.

Jos yritys ei hyväksy käteistä rahaa maksuvälineenä, siitä onkin aiheellista ilmoittaa selvästi. Nykyään esimerkiksi moni ravintola ilmoittaa jo ulko-ovella tai viimeistään tiskillä, ettei ota käteismaksuja ollenkaan vastaan.

– Kuluttaja-asiamiehen linja on, että jos yritys ei hyväksy käteistä rahaa, siitä tulisi kertoa erikseen jo markkinointivaiheessa, Kekkonen toteaa.

Erityisryhmien tarpeet olisi hyvä huomioida

Vaikka nykyinen lainsäädäntö ei velvoitakaan yrityksiä ottamaan käteismaksuja vastaan, tietyissä tilanteissa niiden vastaanottaminen voi olla perusteltua. Esimerkkinä Kekkonen mainitsee iäkkäät asiakkaat ja muut erityisryhmät, joilla ei ole käytössä uudempia maksutapoja.

– Esimerkiksi välttämättömyyspalveluissa olisi suositeltavaa, että yritykset hyväksyisivät myös käteisen rahan maksuvälineeksi.

Miten sitten toimia tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole käytössään muita maksutapoja kuin käteinen raha, ja yritys ei suostu ottamaan sitä vastaan?

Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä ostoksensa muualla.

– Siksi olisi hyvä, että yrittäjä ilmoittaisi hyväksytyistä maksutavoista etukäteen niin kuluttaja voi tehdä ajoissa päätöksen siitä, missä asioi.

Vaikka käteisen rahan käyttö on kokonaisuudessaan vähentynyt, kaikki eivät ole suuntauksesta mielissään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto saa kansalaisilta säännöllisesti yhteydenottoja tilanteista, joissa yritys ei ole kelpuuttanut käteistä rahaa maksuvälineeksi.

– Niitä [ilmoituksia] ei tule hirveästi, mutta asiasta tulee yhteydenottoja säännöllisesti ja tasaisesti.

Kekkosen mukaan käteisen rahan vastaanottamisesta kieltäytyminen ei turhauta mitään tiettyä kuluttajaryhmää.

– Ilmoituksia voi tulla taustasta riippumatta.

Tietoliikennekatkosten aikana käteinen voi olla ainoa toimiva maksuväline. PIXABAY

Käteinen on ainoa varma maksuväline

Vaikka käteisen rahan asema maksuvälineenä on vähentynyt, on syytä muistaa, että se on edelleen laillinen maksuväline ja osa kuluttajista haluaa pitää siitä kiinni.

– Erityisesti heikommassa asemassa oleville kuluttajille käteinen voi olla tärkeä maksuväline ja sen avulla he pystyvät toimimaan yhteiskunnassa, Kekkonen muistuttaa.

Käteisen rahan eduksi on katsottu myös sen huoltovarmuus. Esimerkiksi verkkoyhteyksien kaatuessa se voi olla ainoa toimiva maksuväline.

– Olisi hyvä, että yritykset miettisivät asiaa tästäkin näkökulmasta, kun päättävät kuluttajille tarjoamistaan maksutavoista, Kekkonen sanoo.

