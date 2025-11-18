Verkkouutiset

Ulkoilija kävelyllä lumisella tiellä auringonpaiseessa pakkasessa Lahdessa lauantaina. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Saako Helsinki ensilumen torstaina?

  • Julkaistu 18.11.2025 | 19:57
  • Päivitetty 18.11.2025 | 19:57
  • Sää
Sää pysyy talvisena ja lämpötilat miinuksella.
Keskiviikkona sää on Suomessa enimmäkseen poutainen, ja suuressa osassa maata pilvinen. Paikoin pilvipeite rakoilee. Koko maan edustalla muodostuu merellä lumikuuroja, ja paikoin lumikuurot voivat päästä kulkeutumaan myös rannikolle. Pääosa lumikuuroista pysyy silti veden yllä. Pakkasta on päivisin maan etelä- ja keskiosassa 1–7 astetta ja Lapissa 10–20 astetta, arvioi Foreca ennusteessaan.

Torstaina pilvisyys pysyy melko runsaana, vaikka pohjoisessa pilvipeite rakoilee yhä paikoin. Suomea lähestyy etelästä matalapaineen keskus, joka tuo mukanaan sateita. Hajanaiset sateet tulevat vetenä tai sekaolomuodoissa etelässä, ehkä osin maan keskiosassakin, muualla Suomessa lumena. Tämä tarkoittaa, että ensilumi voi sataa pääkaupunkiin torstaina, mutta varmaa se ei ole.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu uusi matalapaineen keskus sateineen. Sen yhteydessä sateet tulevat etelässä sekaolomuotoisina ja maan keskiosassa enimmäkseen lumena.

