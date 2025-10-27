Saab valmistautuu avaamaan Gripenien tuotantolaitoksen Ukrainaan

Puolustusteollisuusyhtiö Saab valmistautuu avaamaan kokoonpanotehtaan Ukrainaan osana sopimusta, jolla Ukraina hankkii jopa 150 Gripen-hävittäjää Saabilta, ruotsalaisen puolustuskonsernin toimitusjohtaja kertoo Financial Timesille.

Toimitusjohtaja Micael Johansson kertoi FT:lle, että sopimus Ukrainan kanssa 100–150 hävittäjän toimittamisesta kaksinkertaistaisi Saabin Gripen-tuotantotarpeen.

– Se ei ole niin helppoa sodan aikana, mutta olisi hienoa perustaa kapasiteettia ainakin loppukokoonpanolle ja testaukselle ja ehkä osien tuotannolle Ukrainassa, Saabin johtaja sanoi.

Hän lisäsi, että Saab pyrkii lisäämään kapasiteettiaan Brasiliassa sekä mahdollisesti Kanadassa ja muualla Euroopassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson allekirjoittivat viime viikolla aiesopimuksen Gripen-hävittäjien ostamisesta. Rahoitusta ei ole vielä vahvistettu.

Ukraina on vastaanottanut joitakin yhdysvaltalaisia ​​F-16-hävittäjiä, mutta Gripenien katsotaan sopivan paremmin Ukrainan tarpeisiin, koska Gripenit voivat laskeutua ja nousta ilmaan tavallisilta teiltä ja ne ovat vähemmän huoltoa vaativia koneita kuin amerikkalaiset hävittäjät.

Mikäli Saab ja Ukraina pääsevät lopulliseen sopimukseen hävittäjäkaupassa, olisi se valtava piristysruiske Saabille, joka on myynyt 60 uusinta Gripen-hävittäjää Ruotsiin sekä 36 Brasiliaan ja neljä Thaimaahan.

Pääministeri Kristersson on keskustellut sopimuksen rahoituksesta muiden EU-johtajien kanssa. Johanssonin mukaan yksi mahdollisuus olisi käyttää rahoituksessa osaa Venäjän jäädytetyistä varoista. EU-johtajat eivät viime viikon huippukokouksessa päässeet sopuun Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan tukemiseen.

Ilmailu- ja puolustusalan analyytikko Sash Tusa arvioi FT:lle, että Saabilla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa tuotannon ylösajo kuin monilla muilla hävittäjävalmistajilla. Hän arvioi, että Gripenien tuotanto on huipputasolla noin 18 kappaletta vuodessa, ja että Saab on tällä hetkellä ”hieman yli puolessa tästä”.