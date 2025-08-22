Verkkouutiset

Valkoposkihanhia Helsingissä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sää viilenee pian selvästi – halla ja yöpakkaset mahdollisia etelässä asti

  • Julkaistu 22.08.2025 | 09:01
  • Päivitetty 22.08.2025 | 09:01
  • Sää
Syyskuun alussa lämpötilat palaavat tavanomaisiin lukemiin.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n tuoreen kuukausiennusteen mukaan elokuun viimeisen viikon keskilämpötila on Suomessa tavanomaista viileämpi, kertoo Foreca.

Halla ja öiset pakkaset ovat mahdollisia eteläisessä Suomessa asti. Syyskuun puolella viikkojen keskilämpötilat näyttävät palaavan lähemmäs ajankohdalle tavanomaisia lukemia.

Jo viime päivinä sää on ollut Suomessa keskimääräistä viileämpää.

– Elokuun loppua kohti mennään viileässä ja vaihtelevan sateisessa säässä. Tuulet puhaltavat pääosin pohjoisen suunnalta ja ajoittaisia sateita tulee eri puolilla maata. Syyskuun puolella kylmin poikkeama näyttää kuitenkin vähitellen loittonevan ja syksyn eteneminen hidastuu, toteaa Forecan meteorologi Sara Salonen.

Päivittäisennusteiden mukaan viikko alkaa viileän ja epävakaisen sään merkeissä.

– Pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Päivisin lämpötila on enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Hetkittäin varsinkin etelässä voi aurinkoisilla alueilla olla asteen pari lämpimämpää, kun taas Lapissa jäädään paikoin alle 10 asteeseen. Öisin hallaa tai yöpakkasia on paikoin selkeillä ja heikkotuulisilla alueilla jopa eteläisessä Suomessa asti, Salonen ennustaa.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla lämpötilat näyttävät kuukausiennusteen signaalien perusteella olevan lähellä tavanomaisia lukemia.

– Tavanomaista viileämmän sään alue kyttää edelleen Suomen lähistöllä, mutta näyttää pääosin jäävän Suomen kaakkoispuolelle. Suomessa viikko näyttäytyy lämpötilojen osalta melko tavanomaisena, mutta hieman tavanomaista viileämpää säätä voi ulottua osaan maata kaakosta, Salonen kertoo.

Sademäärät ovat ennusteen mukaan Suomessa tavanomaisia tai tavanomaista pienempiä.

Syyskuun toisesta viikosta ennustetaan lämpötiloilta tavanomaista tai hieman tavanomaista lämpimämpää. Sademäärissä ei ennusteessa näy poikkeusta normaaliin.

Kuukausiennusteen perusteella 15. syyskuuta alkavan viikon keskilämpötilat ovat Suomessa keskimääräistä lämpimämpiä tai ajankohdalle tavanomaisia.

–Suurin mahdollisuus tavanomaista lämpimämmälle säälle on maan pohjoisosassa. On kuitenkin syytä muistaa, että syksyä kohti mentäessä ajankohdalle tyypillinen lämpötila laskee viikko viikolta, joten kovin suurta muutosta varsinaisten keskilämpötilojen suhteen ei välttämättä tapahdu, Salonen sanoo.

