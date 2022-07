Sää lämpenee, uudet sateet lähestyvät

Sunnuntai on lähes koko Suomessa poutainen päivä, ja Lappia lukuun ottamatta lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja yli koko maassa.

Sadekuuroja esiintyy lähinnä maan etelä- ja itäosassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Maanantaina lämpötila lähentelee paikoin jo hellerajaa, ja maan ylimmäksi lämpötilaksi povataan 24 astetta.

Alkava viikko on muuten hieman keskimääräistä viileämpi, sillä sateet laskevat lämpötilaa. Forecan mukaan sää on Etelä-Suomessa kuitenkin normaalia vähäsateisempi, kun taas Pohjois-Suomen sateisuus on runsaampaa.

Maan etelä- ja keskiosassa viikon tyypillinen lämpötila liikkuu vielä 22 asteessa, mutta heinä-elokuun vaihteessa lämpötila lähtee vähitellen laskuun koko maassa.

Forecan mukaan toistaiseksi on kuitenkin mahdollista, että lämmintä ilmaa liikkuisi vielä heinäkuun aikana Etelä- ja Keski-Euroopasta Pohjois-Eurooppaan ja Suomessa sää lämpenisi jälleen.