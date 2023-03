Sää kylmenee viikonlopuksi, öisin jopa 30 astetta pakkasta

Sää on kylmenemässä viikonlopuksi ja lämpötilat painuvat pakkasen puolelle, Foreca ennustaa.

– Lauhduttava föhn-tuuli puhaltaa Suomessa vielä perjantaihin, mutta sen jälkeen ilmavirtaus kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Jäämeren suunnalta työntyy meille kylmää ilmaa. Sää muuttuu talvisemmaksi: lämpötilat pysyvät pakkasella ja ajoittaiset sateet tulevat koko maassa lumena, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo blogissa.

– Öisin etelässäkin voi heikkotuulisina ja selkeän taivaan hetkinä olla jopa noin 20 pakkasastetta ja pohjoisessa jopa 30 pakkasastetta. Seuraavaa lämpenemistä ei vielä tämänhetkisissä 10–15 vuorokauden ennusteissa näy.

Perjantain päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 0–3 plusastetta, Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa on pakkasta 1–5 astetta.

Viikonlopun aikana ilmavirtaus Suomen yllä kääntyy puhaltamaan pohjoisesta.

– Sää on aluksi melko pilvistä, vähäisiä lumisateita tulee paikoin. Sunnuntaina sää selkenee Lapissa pohjoisesta alkaen. Lämpötilat painuvat pakkaselle. Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa on 1–5 ja Lapissa 3–7 pakkasastetta. Sunnuntaina pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 1–8 astetta ja Lapissa 5–10 astetta, Joanna Rinne ennustaa.

Pohjoisessa jopa 20–30 asteen pakkaslukemat voivat olla mahdollisia sunnuntain vastaisena yönä, jos taivas on selkeä ja tuuli heikkoa. Paikalliset erot pakkasissa ovat kuitenkin suuria.

Ensi viikolla sää on tämän hetken ennusteen mukaan poutaista maanantaista keskiviikkoon. Rinteen mukaan pilvisyys vaihtelee.

– Ensi viikko on kunnon pakkasviikko. Pakkasta on näillä näkymin öisin koko maassa yli kymmenen astetta, paikoin etelässä asti jopa yli 20 astetta ja pohjoisessa 30 asteen pakkaslukematkin ovat paikoin mahdollisia.

– Päivisinkin pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 5–10 astetta, Lapissa 10–15 astetta. Pakkaslukemissa on kuitenkin suuria paikallisia eroja etenkin öisin muun muassa pilvisyyden ja tuulen takia, Rinne sanoo.