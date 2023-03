Sää kylmenee tällä viikolla – syynä muutokset ilmakehässä

Stratosfäärin äkillisen lämpenemisen seuraukset tuntuvat tällä viikolla Suomessa, kun lämpötila on paikoin jopa kymmenen astetta normaalia matalampi, Foreca kertoo.

Ilmiö on seurausta polaaripyörteen hajoamisesta.

Forecan mukaan polaaripyörre eli napapyörre on troposfäärin yläosasta pitkälle stratosfääriin ulottuva voimakkaan tuulen alue, joka kiertää napa-alueen yllä sijaitsevaa koko napa-alueen kattavaa yläilmakehän matalapaineen keskusta lännestä itään.

– Vaikka polaaripyörre sijaitsee ylhäällä ilmakehässä, sen muoto ja hetkelliset ominaisuudet vaikuttavat säähän, erityisesti kylmien ja lauhojen ilmamassojen jakautumiseen maapallolla. Muutokset polaaripyörteessä voivat ennakoida suursäätilan muuttumista, Foreca kertoo verkkosivuillaan.

Polaaripyörteen ollessa vahva, se vangitsee kylmän ilman sisäänsä. Pohjoisella pallonpuoliskolla Eurooppaan, Siperiaan ja Pohjois-Amerikkaan ei pääse voimakkaita kylmän ilman purkauksia napa-alueilta ja sää on keskimäärin lauhaa.

– Polaaripyörteen ollessa heikko, pyörteen heikoista kohdista pääsee ajoittain kylmän ilman “purskahduksia” eteläisemmille leveysasteille, Foreca kertoo.

Stratosfäärin äkillisen lämpenemisen (SSW) seuraukset tuntuvat tällä viikolla Suomessa, kun lämpötila on paikoin jopa 10 astetta normaalia matalampi. #Polaaripyörre on hajonnut, ja sää on hyvin kylmää Pohjois-Euroopassa: https://t.co/0P3DUQ2DTR #forecasuomi #sää #stratosfääri

