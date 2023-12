Sää kylmenee, pakkanen voi kiristyä 30 asteeseen

Joulukuu on alkanut ajankohdan keskimääräisiä lukemia kylmemmässä säässä, sääpalvelu Foreca kertoo.

– Tämä viikonloppu mennään lounaan saaristoa lukuun ottamatta pakkasella. Ensi viikon alussa lämpötilaerot kasvavat eri osissa Suomea. Etelässä on entistä lauhempaa, kun taas pilvipeitteen rakoillessa pohjoisessa voi olla 20–30 pakkasastetta. Ensi viikon loppupuolen sää riippuu voimakkaasti saapuvan matalapaineen reitistä – siitä riippuu, onko tulossa pakkasta vai isompi hetkellinen lauhtuminen. Matalapaineen reitti on vielä vaihdellut ennusteesta toiseen. On siis vielä epävarmaa, kuinka laajalla alueella sää lauhtuu, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo blogissa.

Viikonloppuna on luvassa myös paikoin lumisateita.

– Maan eteläosassa on loppuviikolla liikkeellä lumikuuroja. Muualla maassa lumisateet jäävät enimmäkseen heikoiksi, mutta yleistyvät vähitellen, Latvala kertoo.

Lämpötilat pysyttelevät loppuviikolla enimmäkseen 5–15 pakkasasteessa.

– Etelä- ja lounaisrannikolla voi kuitenkin olla välillä vähän lauhempaa. Lounaan saaristossa lämpötila sahaa nollan puolelta toiselle. Pilvipeitteen rakoillessa maan itä- ja pohjoisosassa lämpötilat saattavat puolestaan mennä jälleen paikoin 20 pakkasasteen tuntumaan tai sitä kylmemmiksikin.

Ensi viikon alkupuolella maan etelä- ja keskiosaan leviää Latvalan mukaan hitaasti hajanainen lumisadealue, jonka enimmät sateet painottuvat aluksi etelään ja itään.

– Etelärannikolla saattaa välillä tulla myös räntää tai jopa vettä, jos lämpötila pääsee nousemaan suojan puolelle. Heikkoja lumisateita tulee paikoin pohjoisessa asti, mutta siellä pilvipeite rakoilee, sää vaihtelee enemmän ja on kylmempää, Latvala ennustaa.

Lämpötilat ovat tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikon alkupuolella etelässä nollan asteen tuntumasta reiluun viiteen pakkasasteeseen. Maan keskiosassa on laajalti 5–15 pakkasastetta. Pohjoisessa pakkasta on enimmäkseen 10–20 astetta, mutta varsinkin selkeillä alueilla lämpötilat voivat olla 20 ja 30 pakkasasteen välillä.