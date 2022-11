Sää kylmenee joulukuun alussa, kireät pakkaset mahdollisia

Sää on kylmenemässä joulukuun alkupäivinä ja lumisateita tulee ajoittain eri puolilla maata, Foreca ennustaa.

– Joulukuu alkaa tänä vuonna talvisessa säässä, eikä muutosta ole näköpiirissä. Keskiviikon lumisateet siirtyvät kohti pohjoista, torstain aikana sateet heikkenevät. Viikon loppuosa menee tämänhetkisen ennusteen mukaan melko tasaisessa säässä: siellä täällä satelee vähän lunta ja enimmäkseen on pilvistä, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala blogissa.

Ensi viikolla sää ei Latvalan mukaan näillä näkymin ole lämpenemässä. Myös kireät pakkaset ovat mahdollisia.

– Vielä ei ole varmaa, kummalle puolelle Suomi jää: matalapaineiden reitille, jolloin ajoittain sataa lunta, vai matalapaineiden pohjoispuolelle, jolloin sää olisi kuivempi ja vielä kylmempi. Jälkimmäisessä tapauksessa kireät pakkaset voisivat olla mahdollisia etelää myöten, jos sää on tarpeeksi selkeä. Tämä ennuste kuitenkin tarkentuu vielä viikon mittaan, Latvala sanoo.

Keskiviikkona päivällä lumisateet ovat painottuneet maan itä- ja pohjoisosaan. Paikoin varsinkin idässä tulee vuorokauden aikana reilut viisi senttimetriä uutta lunta. Torstaina sää jatkuu pääasiassa pilvisenä. Lunta tulee etenkin pohjoisessa.

– Lunta kertyy vuorokauden aikana Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Koillismaalla 1–10 senttimetriä. Lumisateet heikkenevät hiljalleen ja muuttuvat paikallisemmiksi. Maan etelä- ja keskiosassa sateet jäävät vähiin. Etelärannikolla kohtalainen itätuuli saa sään tuntumaan kylmemmältä, mutta muualla maassa tuuli on enimmäkseen heikkoa.

Lämpötila on torstaina päivällä laajalti 0–5 pakkasastetta, lauhinta on rannikoilla. Lapissa on 2–8 pakkasastetta. Perjantaina päivälämpötila on maan länsiosassa 1–6 pakkasastetta, maan itäosassa 3–8 pakkasastetta ja pohjoisessa 4–10 pakkasastetta.

Tämän hetken ennusteen mukaan lumisateita tulee myös viikonloppuna, mutta määrät jäänevät pieniksi. Lämpötila on lauantaina ja sunnuntaina päivällä Latvalan mukaan laajassa osaa maata 3–10 pakkasasteen välillä.