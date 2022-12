Sää jatkuu vaihtelevana – valkea joulu sittenkin mahdollinen?

Sää jatkuu vaihtelevana joulua kohti mentäessä, Foreca ennustaa.

– Jouluun on enää reilu viikko, mutta siihen väliin mahtuu paikoin kireää pakkasta, lumipyryä, vesisadetta ja plusasteita. Lounaasta alkaa levitä lauhaa ilmaa Suomeen. Ensimmäinen annos lauhasta ilmasta tulee jo tänä viikonloppuna, mutta ensi viikon puolivaiheilla sää lauhtuu kunnolla maan etelä- ja keskiosassa, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala blogissa.

Perjantaina paikoin maan keski- ja eteläosassakin on mitattu yli 20 pakkasasteen lukemia selkeimmillä alueilla. Lauantaina maan länsi- ja pohjoisosaan alkaa levitä paikoin lumisateita. Lämpötila on päivällä suuressa osassa Suomea 0–10 pakkasastetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen 10–20 pakkasastetta.

– Lauhinta on länsirannikolla ja saaristossa, jossa mennään vähitellen suojasään puolelle. Lumisateita leviää sunnuntain vastaisena yönä itäänkin. Lounaisrannikolla voi tulla hitusen vettä, Latvala ennustaa.

Sunnuntaina lännestä ja lounaasta alkaa levitä Suomeen lisää sateita. Lämpötila on sunnuntaina päivällä etelässä ja lännessä kolmen pakkasasteen ja kahden plusasteen välillä, lauhinta on rannikoilla. Idässä ja monin paikoin pohjoisessa on heikkoa pakkasta.

Maanantaina sateet väistyvät vähitellen Suomen itäpuolelle. Ennusteen mukaan lännestä alkaa jo maanantaina levitä uusia sateita Suomeen. Tiistaina sateita tulee varsinkin etelässä ja maan keskivaiheilla.

Keskiviikkona ja torstaina sateita tulee ennusteen mukaan eri puolilla maata. Latvalan mukaan maan etelä- ja keskiosissa vähintään osa sateesta on vettä. Maan lounaisosissa ja saaristolla lämpötila voi nousta viiteen plusasteeseen.

Joulua kohti sää näyttäisi viilenevän.

– Ennusteiden mukaan sää pakastuu jälleen jouluksi. Jos näin käy, niin myös joulun tienoilla tulevat sateet olisivat lunta, Latvala sanoo.