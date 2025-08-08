Sää jatkuu vaihtelevana ja lämpimänä

Lähipäivien sääennusteessa näkyy auringonpaistetta ja sadekuuroja, kertoo Foreca.

– Tulevien päivien sää etenee pitkälti samalla kaavalla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, mutta paikallisesti tulee sadekuuroja, joissa voi olla mukana myös ukkosta. Vaikka sään yleisilme on Suomessa aurinkoinen, pilvisempiäkin alueita löytyy, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Päivälämpötilat nousevat viikonloppuna yleisesti 19–22 asteeseen. Ensi viikolla päivälämpötilat ovat 17–22 asteen välillä. Viikon loppupuolella sää voi lämmetä hieman.

Perjantaina pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on maan keski- ja pohjoisosassa. Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu eniten maan eteläosassa, mutta sadekuurot ovat kuitenkin pieniä ja paikallisia.

Lauantain vastaiseksi yöksi sää poutaantuu ja selkenee.

Myös revontulet ovat mahdollisia viikonloppuna, sillä auringon koronan massapurkaus on saapumassa Maahan todennäköisesti perjantain aikana tai varhain lauantaina.

Revontulien todennäköisyys on kohtalainen sekä lauantain että sunnuntain vastaisina öinä.

Lauantaina sää jatkuu monin paikoin aurinkoisena, mutta joitain sadekuurojakin on liikkeellä.

– Paikallisia sadekuuroja tulee lähinnä iltapäivällä maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Yksittäiset hajakuurot ovat mahdollisia muuallakin. Päivälämpötila on lauantaina enimmäkseen 17–22 astetta, Rinne sanoo.

Sunnuntaina Suomen yli liikkuu vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikallisia sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin iltapäivällä pitkin Suomea. Päivälämpötila on enimmäkseen 17–22 astetta.

Tämän hetken ennusteen mukaan sää jatkuu ensi viikon alussa samankaltaisena kuin viikonloppuna.

– Maanantaina sade- ja ukkoskuurot painottuvat näillä näkymin maan itä- ja pohjoisosaan, tiistaina enemmän länteen ja pohjoiseen. Keskiviikkona ja torstaina korkeapaineen selänteen käväisy Suomen yllä tuo hetkellisesti poutaisempaa säätä, vaikka paikalliset sadekuurot ovat silloinkin mahdollisia, Rinne sanoo.