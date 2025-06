Sää jatkuu koleana ja epävakaisena

Alkava viikko ei tuo suurta muutosta säätyyppiin, vaan sää jatkuu epävakaisena. Vaihtelevasta säästä huolimatta kesäkuun keskilämpötila on vielä lähellä tavanomaista suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitoksen 23. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan kesäkuun viimeinen viikko ei tuo tullessaan lämpöä, vaan sää jatkuu Suomessa epävakaisena ja alkuviikolla suorastaan koleana.

Suomen yli liikkuu lähipäivien aikana hidasliikkeinen matalapaine, ja sateet ovat yleisiä monin paikoin.

Lämpötilat vaihtelevat enimmäkseen 10:n ja 15 asteen välillä. Viikon puolivälin tienoilla sää on poutaisempaa ennen kuin kuurotyyppiset sateet yleistyvät jälleen viikonlopun aikana. Loppuviikolla lämpötilat ovat noususuunnassa.

Kesäkuu on ollut Suomessa useana vuonna peräkkäin lämmin: esimerkiksi vuosi sitten kesäkuu oli suurimmassa osassa maata 1,5–3,5 astetta tavanomaista lämpimämpi. Tänä vuonna sää on ollut Suomessa kesäkuussa vaihtelevaa: sade ja auringonpaiste ovat vuorotelleet.

– Vaikka helteet ovat jääneet vähiin, on kesäkuu ollut lämpötilaoloiltaan lähes tavanomainen suuressa osassa maata – vaikka siltä ei välttämättä aina ole tuntunut, sanoo tiedotteessa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen.

Keskilämpötilat ovat jääneet vuodenajalle tyypillisistä lukemista osassa Lappia ja Pohjois-Pohjanmaata sekä Pohjanmaan maakunnissa. Muualla maassa keskilämpötilat ovat sen sijaan olleet varsin tyypillisissä lukemissa.

Koleitakin hetkiä on kesäkuussa ollut: yksi sellainen osui juhannuspäiväksi, jolloin Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa päivän ylin lämpötila jäi paikoin lähelle 10 astetta.

Tämä on kesäkuussa poikkeuksellisen alhainen lukema, eli vastaava lämpötila toistuu keskimäärin harvemmin kuin kerran 30 vuodessa.

Sademäärät ovat olleet kesäiseen tapaan hyvin vaihtelevia. Juhannusviikolla Kaakkois-Suomessa satoi muutaman päivän aikana paikoin jopa yli 100 millimetriä; Ruokolahden Kotaniemessä kahden päivän (18.‒19.6.) sademääräksi mitattiin peräti 134,4 millimetriä. Maan keski- ja pohjoisosassa on puolestaan satanut paikoin hieman keskimääräistä vähemmän.

Ukkosten osalta kesäkuu on jäämässä poikkeuksellisen salamaköyhäksi. Kesäkuussa on havaittu tähän mennessä alle tuhat maasalamaa, kun kesäkuun keskiarvo on noin 34 000 maasalamaa.

Myös toukokuun salamamäärä jäi hieman alle tuhanteen, kun keskimäärin toukokuussa rekisteröidään 6 600 maasalamaa.