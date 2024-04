Sää jatkuu hyisenä – täällä lunta sataa eniten

Edessä on kolea loppuviikko. Lämpötilat jatkuvat ajankohtaan nähden matalina. Kaakosta tulevan matalapaineen lumisateet leviävät Suomeen perjantai-iltapäivästä alkaen, samalla tuuli voimistuu.

Lunta tulee näillä näkymin laajalla alueella maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla. Ilman lumisateita voidaan jäädä aivan läntisimmässä Suomessa sekä Lapissa.

– Perjantain ja lauantain lumisademäärät ovat tuoreen ennusteen mukaan maan itäosassa ja Kainuussa enimmäkseen 5–15 senttimetriä ja Keski-Suomen maakunnassa 5–10 senttimetriä. Esimerkiksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Koillismaalla lumikertymät ovat enimmäkseen 0–5 senttimetriä. Satakunnassa, Pohjanmaan maakunnissa Oulun seudulle asti ja Lapissa sää jää näillä näkymin poutaiseksi. Pieniä muutoksia lumisateen sijaintiin, ajoitukseen ja voimakkuuteen voi kuitenkin vielä tulla, toteaa Forecan uutisessa meteorologi Anna Latvala.

– Öisin on pakkasta ja päivisinkin pakkaset yleistyvät, paikoin myös maan etelä- ja länsiosassa. Sunnuntaiksi lämpötila kääntyy jo vähän nousuun ja sää muuttuu poutaisemmaksi. Kauan tämä ei kuitenkaan kestä, sillä ensi viikon alkupäivinä seuraava matalapaine lähestyy jo kaakosta. Sää todennäköisesti kylmenee uudestaan, Latvala toteaa.

Torstain vastaisen yön kylmin lämpötila oli Kittilän Lompolonvuoman havaintoasemalla mitattu −17,8 astetta. Öisiä pakkasia oli etelärannikolla asti. Myös perjantain vastainen yö on kylmä. Lämpötilat vaihtelevat etelän 1–6 pakkasasteesta pohjoisen 10–20 pakkasasteeseen.

Perjantaina aamupäivällä sää on vielä poutaista. Sää kuitenkin pilvistyy päivän mittaan kaakosta alkaen. Koillistuuli voimistuu Lapin eteläpuolisessa Suomessa. Lämpötila on perjantaina päivällä maan etelä- ja länsiosassa enimmäkseen 0–5 plusastetta, idässä ja pohjoisessa 0–5 pakkasastetta.

– Lumisade voi alkaa perjantaina Etelä-Karjalassa jo iltapäivän puolella, mutta illan aikana lumipyry leviää maan itäosaan sekä lännempänä esimerkiksi paikoin Uudellemaalle ja Keski-Suomen maakuntaan asti. Yöllä pyryttää Kainuussakin, Anna Latvala kertoo.

Lauantain vastaisena yönä pakkasta on etelässä ja lännessä 1–7 astetta, idässä 5–10 astetta ja pohjoisessa 5–15 astetta. Pohjois-Lapin vielä selkeillä alueilla lämpötila voi paikoin laskea 20 pakkasasteen tienoille. Koillistuuli voimistuu yöllä myös Lapissa.

– Lauantaina lunta sataa edelleen maan itäosassa ja Kainuussa, heikompia lumisateita tulee myös paikoitellen maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa lumisateet heikkenevät ja vähenevät. Lapissa lauantai on enimmäkseen poutainen päivä, mutta pilvisyys lisääntyy, Latvala ennustaa.

Pohjoisenpuoleinen tuuli on lauantaina kohtalaista, mutta heikkenee vähitellen. Päivälämpötila on lounaassa ja lännen poutaisilla alueilla 0–5 plusastetta, mutta yleisemmin Suomessa on 0–7 pakkasastetta.

Sunnuntain vastaisena yönä pakkasta on laajalti 1–10 astetta. Pilvipeitteen rakoillessa idässä ja pohjoisessa voi olla 10–16 pakkasastetta. Sunnuntaina lumisateet ovat jo enimmäkseen ohi.