Ruotsissa varastettu satoja nopeuskameroita – saatetaan käyttää sodassa

Ruotsissa on varastettu viime kuukausien aikana noin sata nopeuskameraa, kertoo Aftonbladet.

Nopeuskameroissa käytetään Canonin DSLR-kameroita, joita on löydetty venäläisten käyttämissä kotitekoisissa droneissa Ukrainassa.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan kotitekoiset venäläiset dronet ovat osallistuneet useisiin hyökkäyksiin maan armeijaa vastaan.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo kertoo olevansa tietoinen nopeuskameroiden varkauksien ja venäläisten kotitekoisten lennokkien välisestä yhteydestä.

– Emme kuitenkaan voi mennä yksityiskohtiin tai puhua tiedustelutyöstämme, Säpon lehdistötiedottaja Fredrik Hultgren-Friberg sanoo.

Kameroiden varastamiset tulevat joka tapauksessa kalliiksi, sillä jokaisen valvontakameran vaihtaminen maksaa noin 250 000 kruunua.

Mass theft of speed cameras across Sweden connected to war in Ukraine. According to SÄPO, more than 100 speed cameras (Canon DSLR) have been stolen in recent months, some of which have allegedly been sold to Russia(n proxies) & used in improvised drones https://t.co/3O922ImOzY

— Hugo Kaaman (@HKaaman) October 19, 2022