Ruotsissa ammuttu koulussa, ainakin viisi uhria

Ainakin viittä ihmistä on ammuttu mahdollisen kouluampumisen vuoksi Ruotsissa Örebrossa. Asiasta kertovat muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja Aftonbladet.

Ruotsin poliisi on vahvistanut, että sillä on vakavaan väkivallantekoon liittyvä tehtävä Örebrossa sijaitsevassa koulussa. Mediatietojen mukaan myös poliisia kohti on ammuttu.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet vammojen vakavuutta tai sitä, onko ammuskelussa kuolonuhreja. SVT:n mukaan poliisi epäilee tällä hetkellä ainakin murhan yritystä, tuhopolttoa ja vakavaa ampuma-aserikosta.

Poliisi sai ilmoituksen ammuskelusta kello 13.30 paikallista aikaa.