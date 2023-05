Ruotsin uusi kieltäytyminen Gripeneistä Ukrainalle voikin olla hyvä uutinen

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonsson toisti 9. toukokuuta Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa, että maalla ei ole ylimääräisiä Gripen-hävittäjiä lähetettäviksi Ukrainaan. Siksi Ruotsin puolustusministeriöllä ei ole suunnitelmaa koneiden luovuttamisesta, vaan se keskittyy huoltamaan jo toimitettuja aseita ja kouluttamaan Ukrainan asevoimien henkilöstöä.

Ensimmäistä kertaa Ruotsi kieltäytyi helmikuussa saatuaan Ukrainalta virallisen pyynnön hävittäjistä. Silloin ilmoitettiin, että Ukrainalle voitaisiin toimittaa neljä Gripeniä, mutta järjestelmän ylläpito- ja logistiikkaorganisaation rakentaminen neljää konetta varten hipoisi hulluutta, vaikka konetyyppi olisikin helppo huoltaa, sopisi maantiekiitoteille ja voitaisiin aseistaa pitkän kantaman MBDA Meteor -ilmataisteluohjuksilla.

Vaikka Ukrainalle jokaista kieltäytymistä sille tärkeissä asejärjestelmissä voidaan pitää takaiskuna, tämä kieltäytyminen voi paradoksaalisesti olla hyödyksi Ukrainalle. Nyt ponnistukset voidaan keskittää kokonaan F-16:een ja erityisesti sen käytettyihin versioihin.

F-16:n käytetyt versiot eivät ole teknologisesti yhtä edistyksellisiä kuin Gripen, niiden huolto on ehkä monimutkaisempaa, ne eivät sovellu yhtä hyvin puhdistamattomille kiitoteille eikä niiden ilmataisteluaseistuksen käsivarsi ole yhtä pitkä kuin Gripenillä. F-16 on kuitenkin parempi kuin Ukrainan ilmavoimien nykykalusto, ja toisin kuin MiG-29- ja Su-27-hävittäjiä, niitä on maailmalla runsaasti tarjolla.

F-16-koneita ei tarvitse edes etsiä kaukaa. Norja teki viime vuonna kaupat 32 päivitetystä F-16AM/BM-koneestaan Romanialle, joka osti vuosina 2019–2020 yhteensä 10 konetta Portugalilta. Amerikkalaisyhtiöt, jotka tarjoavat harjoitusvastustajia ilmavoimille, ostivat toissa vuonna yhteensä 24 konetta Norjalta ja Alankomailta ja 29 konetta Israelilta vuonna 2019. Portugalilla on edelleen käytössä 25 ja Alankomailla 29 F-16AM-hävittäjää.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen ilmoitti jo helmikuun lopulla Tanskan olevan avoin ajatukselle ilmavoimiensa F-16-koneiden luovuttamisesta Ukrainalle, koska ilmavoimat odottaa jo ensimmäisiä uusia F-35-koneita kuluvana vuonna. Tanskalla on yhä käytössä 43 aikanaan hankitusta 77 koneesta. Suurimmat varastot F-16-koneita on luonnollisesti Yhdysvalloilla, mutta ne saattavat myös olla lähimpänä elinkaarensa loppua.

F-16 olisi järjestelmänä siinä mielessä hyvä, että konetyyppiin on saatavilla monenlaisia päivityspaketteja ja konetyypin tuotanto on edelleen käynnissä. Kuusi maata on jo tilannut uutta Block 70/72 -versiota eli F-16V:tä. Ensimmäinen kone teki ensilentonsa 24. tammikuuta.