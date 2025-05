Ruotsin turvallisuuspoliisi: Uhka juutalaisia kohtaan on kasvanut

Ruotsin terroriuhkan taso on laskenut, kertoo Svenska Dagbladet.

Terroriuhkan tasoa Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on laskenut neljästä kolmeen.

– Väkivaltaisten ääriliikkeiden hyökkäysten uhka ei ole yhtä suuri kuin ennen, Säpon johtaja Charlotte von Essen sanoi lehdistötilaisuudessa.

Aiempi nelostaso tarkoitti, että olemassa oli konkreettinen uhka. Nykyinen kolmostaso tarkoittaa, että terrori-iskun todennäköisyys on koholla.

Suurin uhka Säpon mukaan kumpuaa väkivaltaisesta islamistisesta ekstremismistä ja väkivaltaisesta äärioikeistosta.

– Ruotsia pidetään yhä islaminvastaisena maana, meidät nähdään yhä osana länttä. Mutta Ruotsiin kohdistunut propaganda on laantunut. Ja Ruotsia ei mainita erityisesti terrori-iskujen kohteena, kertoi Säpon operatiivinen johtaja Fredrik Hallström.

Lähi-idän kehitys vaikuttaa Hallströmin mukaan terrorismin uhkatasoon. Säpon mukaan uhka israelilaisia ja juutalaisia kohderyhmiä kohtaan on kasvanut 7. lokakuuta 2023 lähtien. Tällöin terroristijärjestö Hamas ja muut palestiinalaisryhmät hyökkäsivät Gazan kaistalta Israelin puolelle. Iskupäivänä Hamas tappoi yli 1 100 ihmistä ja otti noin 250 panttivankia.

Säpon johtaja Charlotte von Essen mainitsi myös Venäjän erityisenä uhkana Ruotsille.

– En voi korostaa tarpeeksi, että Ruotsi on vakavassa turvallisuustilanteessa, pahimmassa vuosiin. Vieras valtio, ennen kaikkea Venäjä, harjoittaa laajaa turvallisuutta uhkaavaa toimintaa Ruotsia vastaan. Tiedämme, että Venäjä on aiempaa riskialttiimpi. Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkossakin oltava valppaita, seurattava viranomaisten tiedotusta ja oltava lähdekriittisiä, hän sanoi.