Ruotsin pääministeri: Eurojäsenyys ei ole ajankohtaista

Ruotsin eurojäsenyys ei ole ajankohtaista tällä hetkellä, sanoo maan pääministeri Ulf Kristersson Dagens Nyheterin haastattelussa. Ruotsin kruunun heikko kurssi on viime aikoina kirvoittanut keskustelua valuutan tulevaisuudesta, ja maaliskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan euron kannatus on vuodessa lähes kaksinkertaistunut Ruotsissa. Oppositiojohtaja, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi toukokuussa pitävänsä keskustelua eurosta ”tervetulleena”. Istuvan porvarihallituksen puolueista liberaalit on ottanut kantaa euron puolesta.

Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys eurosta vuonna 2003, jonka euroa vastustaneet voittivat vajaalla 56 prosentin ääniosuudella.

Moderaatteja eli maltillista kokoomusta johtava pääministeri Kristersson ei kannata kruunusta luopumista tällä hetkellä, mutta ei poissulje mahdollisuutta tulevaisuudessa.

– Ei tällä hetkellä. Meillä oli kansanäänestys, ja tulos oli kielteinen. Se vastaus ei ole ikuinen. On erittäin hyvä että euron hyödyistä ja haitoista käydään keskustelua.

Moderaatit tukivat aikoinaan eurojäsenyyttä kansanäänestyksessä.

Kesäkuun EU-vaaleja käsittelevässä haastattelussa Kristersson luonnehtii ”sotaa, rikollisuutta ja ilmastoa” vaalien keskeisimmiksi kysymyksiksi. Kristersson sanoo kaiken kaikkiaan olevansa tyytyväinen EU:n Ukrainalle osoittamaan tukeen, mutta virheitäkin tehdyn.

– Kyllä, olisimme voineet tehdä asioita enemmän ja aikaisemmin. Mutta 27 valtion kanssa se on hidasta. Kuten Ukraina usein sanoo: saamme sen mitä tarvitsemme, mutta liian myöhään ja joskus liian vähissä määrin.