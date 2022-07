Ruotsin moderaatit kampanjoivat: Poliisin saatava julkaista kuvia rikollisista

Oppositiopuolue moderaatit vaatii, että Ruotsin poliisille on annettava enemmän valtaa päättää, milloin se julkaisee kuvia epäillyistä rikosten tekijöistä.

– Vaatimukset epäiltyjen valvonta kuvien julkaisemiselle ovat nykyään liian tiukat. Moderaatit haluavat antaa poliisille enemmän valtaa tehdä itse päätöksiä kuvien julkaisusta, puolue toteaa Twitterissä.

Ruotsin poliisille on asetettu tiukat vaatimukset, milloin se voi julkaista epäillyn tekijän kuvan.

Kuvan voi julkaista, mikäli rikos johtaa yli kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja kuvan julkaisun on oltava erittäin tärkeää poliisin tutkinnan kannalta. Lisäksi poliisin on oltava varma siitä, että kuvassa oleva henkilö esittää epäiltyä tekijää.

Moderaattien mukaan Ruotsista on tullut kansainvälisten rikollisjärjestöjen “noutopöytä”.

– Ruotsi on erittäin houkutteleva maa ulkomaisille rikollisjärjestöille. Meillä on alhaiset rangaistukset, ja riski tulla paljastetuksi ja rangaistuksi on hyvin pieni, puolue toteaa.