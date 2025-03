Ruotsin lähihistorian suurin konkurssi: Eläkesäästäjät häviävät jättisumman

Ruotsalainen akkuvalmistaja Northvolt on hakeutunut konkurssiin. Northvoltin hallitus ilmoitti keskiviikkona jättäneensä konkurssihakemuksen Tukholman käräjäoikeuteen. Välittömänä syynä on, että yhtiö ei ole pystynyt saamaan rahoitusta toiminnalleen.

Vuonna 2016 perustetusta Northvoltista tuli nopeasti Euroopan parhaiten rahoitettu start-up. Financial Timesin mukaan yritykset ja valtiot investoivat Northvoltiin yhteensä noin 15 miljardia dollaria.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Northvoltilla on toimintaa useissa maissa; kuuluisin niistä on yhtiön jättitehdas Ruotsin Skellefteåssa, jossa se valmistaa litiumioniakkuja.

Northvolt kertoo konkurssihakemusta koskevassa tiedotteessa kokeneensa viime kuukausina useita haasteita, jotka heikensivät sen taloudellista asemaa: pääomakustannukset ovat nousseet, geopoliittinen epävakaus on lisääntynyt, toimitusketjuissa on ollut häiriöitä ja markkinoiden kysynnässä on tapahtunut muutoksia.

Northvoltin hallituksen väliaikainen puheenjohtaja Tom Johnstone totesi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa, että konkurssipäätös on raskas. Toisaalta yhtiö ei hänen mukaansa jättänyt yhtään kiveä kääntämättä taloudellisen tilanteen kääntämiseksi.

Johnstone arvioi tiedotustilaisuudessa, että konkurssi koskee noin 4000 ihmistä. Vielä viime vuonna yhtiön palveluksessa oli noin 5000 henkilöä.

Yhtiö on kamppaillut pitkään taloudellisten vaikeuksien ja rahoitushaasteiden kimpussa.

Konkurssin taustalla on pitkittynyt kriisi, joka huipentui viime syksynä, kun yhtiön hallitus päätti hakeutua Yhdysvalloissa niin sanottuun Chapter 11 -yrityssaneeraukseen. Tämän jälkeen Northvolt on yrittänyt saada tuloksetta lisää rahoitusta toimintansa jatkamiseen.

Ruotsin hallitus kieltäytyi loppuvaiheessa tarjoamasta valtiontukia konsernille. Northvoltin suunnittelemat Kanadan ja Saksan tehtaat eivät ole konkurssin piirissä.

Dagens Nyheterin mukaan emoyhtiön velat olivat vuodenvaihteessa kaksi kertaa varoja suuremmat ja oma pääoma oli miinuksella 34,3 miljardia kruunua eli noin 3,1 miljardia euroa.

Kaikkiaan akkuvalmistajalla on velkaa ruotsalaismedioiden mukaan noin 60 miljardia kruunua (noin 5,5 miljardia euroa). Kyseessä on Ruotsin lähihistorian suurin konkurssi.

Northvolt oli ensimmäinen eurooppalainen sähköautojen akkuvalmistaja, ja yhtiön Skellefteån tehdas aloitti toimintansa vuonna 2021. Yhtiöön ladattiin paljon toivoa, koska kiinalaiset yhtiöt ovat hallinneet alan markkinoita.

Northvoltin omistajia ja merkittäviä rahoittajia ovat muun muassa autojätit Volkswagen, BMW, Volvo ja kuorma-autovalmistaja Scania, yhtiön perustaja Peter Carlsson, investointipankki Goldman Sachs sekä tanskalainen eläkerahasto ATP.

Tidningen Näringslivet muistuttaa, että Northvoltin konkurssin myötä myös ruotsalaiset eläkesäästäjät menettävät miljardeja kruunuja. Ruotsalaisten eläkerahoja hallinnoivat neljä julkista eläkerahastoa olivat sijoittaneet Northvoltiin 5,8 miljardia kruunua (noin 530 miljoonaa euroa), mikä vastaa 0,3 prosenttia niiden hallinnoidusta pääomasta.