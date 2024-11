Ruotsin keskiluokkaa ei enää hävetä käydä ostoksilla Rustassa

Ruotsalainen tavarataloketju Rusta on karistanut hiljalleen kotimaassaan halpakaupan huonon maineen, kertoo Dagens Nyheter.

Vuonna 1986 perustetulla Rustalla on nykyisin yli 200 tavarataloa neljässä maassa. Suomeen Rusta tuli vuonna 2018 ostettuaan tavarataloketju Hong Kongin.

Yritys tekee nykyisin hyvää tulosta, mutta kuluttajien asenteiden muuttuminen otti oman aikansa.

Rustan toimitusjohtaja Göran Westerberg kertoo, että yksi yrityksen suurimmista haasteista on ollut saada asiakkaat ja työntekijät lopettamaan Rustan häpeäminen.

– Kymmenen vuotta sitten pidettiin eri kassia mukana, jotta naapuri ei luule, että ostoksia täytyy tehdä täällä, hän toteaa.

Tämä johtui hänen mukaansa mielikuvasta, että alhaiset hinnat tarkoittavat huonoa laatua ja palvelua. Tämä on muuttunut.

– Kun laatua on parannettu, valoja on sytytetty myymälöissä ja myyjien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen on panostettu, on keskiluokka alkanut ajatella, että ehkä sinne (Rustaan) menemistä ei tarvitse hävetä, Westerberg toteaa.

Hän kertoo, että keski-ikäiset naiset keskisuurista kaupungeista ovat nykyisin ahkerimpia Rustassa kävijöitä.