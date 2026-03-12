Ruotsin HIMARS-raketinheitinten hankinta hyväksyttiin USA:n ulkoministeriössä

Yhdysvaltain ulkoministeriö on hyväksynyt mahdollisen 930 miljoonan dollarin (803 miljoonan euron) Foreign Military Sale -kaupan Ruotsille HIMARS-raketinheitinjärjestelmistä ja raketeista. Kauppa on huomattava sekä laajuudeltaan että koostumukseltaan. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan ehdotettu kauppa tukisi maan ulkopolitiikkaa ja kansallisen turvallisuuden tavoitteita parantamalla Nato-liittolaisen turvallisuutta ja tehostaisi Ruotsin tykistön ja keskikantaman iskukykyä.

Ruotsi on pyytänyt 20:tä M142 HIMARS -järjestelmää, 35 pistemaaleihin tarkoitettua M31A2 Unitary- ja 35 M404 ER Unitary -rakettia, 35 aluevaikutteista M30A2 AW- ja 35 M403 ER AW -rakettia, 20 M57 ATACMS-rakettia, 24 taktista datajärjestelmää sekä radioita, GPS-vastaanottimia, harjoitusraketteja, varaosia, koulutusta, logistista tukea, teknistä apua ja niihin liittyvää hankintaohjelman tukea. GMLRS-rakettien (M30 ja M31) suurin kantama on yli 80 kilometriä ja niiden ER-versioiden (M403 ja M404) jopa 150 kilometriä.

Ruotsille hankinta ei ole vain tykistöhankinta, vaan siirtymä kohti nopeaa, verkotettavaa ja selviytymiskykyistä pitkän kantaman kykyä. Koska mukana on taktisia datajärjestelmiä ja radioita, kyseessä ei ole pelkkä asehankinta, vaan johtamis- ja maalinosoituspaketti, joka mahdollistaa ruotsalaisyksiköiden liittämisen Naton tulenjohtojärjestelmiin aiempaa tehokkaammin.

HIMARS-järjestelmien taktinen arvo Ruotsille nojaa niiden nopeaan liikkuvuuteen, hajautusmahdollisuuteen ja täsmäkykyyn. Standardi- ja ER- GMLRS-raketeilla varustettu patteri pystyy uhkaamaan vastustajan komentopaikkoja, logistiikkasolmuja, joukkokeskittymiä, ilmapuolustuksen voimavaroja ja muita maaleja, joissa aika on merkittävä tekijä. Niiden vaikutuskyvyillä voidaan lisätä vastustajan operatiivisen suunnittelun monimutkaisuutta.