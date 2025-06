Ruotsin diplomatiassa myrskyää, eivätkä kaikki jäljet johda Kremliin

Suomenkielen sanakirjan mukaan diplomatia on valtiollisten suhteiden hoitamista neuvottelujen, sopimusmenettelyjen ja muiden rauhanomaisten kanavien kautta. Vaikka hienot salongit ja kosmopoliittinen elämäntapa eivät enää ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus, on diplomaattien ammatti erittäin korkealle arvostettu.

Harva ulkoministeri olisi päässyt sen tiukan seulan läpi, miten kokelaat ulkoministeriön diplomaattikoulutukseen niin Ruotsissa kuin Suomessakin valitaan. Henkilön tulee olla akateemisten meriittien lisäksi kielitaitoinen ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Hänen tulee välttää ristiriitoja, edistää yhteistyötä ja säilyttää hyvät suhteet, myös vaikeissa tilanteissa. Ammattia ympäröi mystiikka ja elitistinen leima. Politiikassa voi ponnahtaa nuorena sannamarinmaisesti tähteyteen jos sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta ulkoministeriön virkamiehille ei sellainen ole mahdollista. Tie huippupesteihin on pitkä ja kivinen.

Ruotsalainen Tobias Thyberg on juuri sellainen arvostettu, kokenut ja luottamusta herättävä pitkän linjan diplomaatti. Hänen mottonsa voisi hyvinkin olla verka men inte synas.

Muutamia viikkoja sitten omassa kokoomus-some-kuplassani kuohui. Pääministeri Ulf Kristerssonin vastavalittu turvallisuusneuvonantaja Tobias Thyberg oli eronnut vain muutamia tunteja sen jälkeen kun nimitys oli julkistettu. Syynä: medialle ja pääministerin valtiosihteerille anonyymisti vuodetut vuosien takaiset Grindr-deittisivuston kuvat. Kyseessä on homoseksuaalien seuranhakupalvelu jossa usein, mutta ei aina, haetaan tilapäistä seksiseuraa. Harvoin on ruotsalaisen virkamiehen kohtalo kirvoittanut niin kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan lauantai-iltana, mutta toisaalta diplomaattikuntaan eivät kuulu kohut ja seksiskandaalit, eivät varsinkaan ruotsalaiseen sellaiseen. Joidenkin mielestä kyseessä oli ajojahti ja moraalipaniikki, vaikka ongelma eivät olleet kuvat sinänsä vaan nimenomaan se ettei Thyberg ollut niistä maininnut. Monella suomalaisella päivittelijällä oli mennyt ohi että Thyberg oli jo toinen epäonnistunut nimitys kyseiseen tehtävään.

Siinä vaiheessa ei myöskään vielä tiedetty miten hulluksi tilanne vielä menisi. Palatkaamme siis siihen miten tähän tilanteeseen päädyttiin.

Kansallinen turvallisuuskomitea on Ruotsin hallituksen alainen elin, joka vastaa maan kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta erilaisiin uhkiin. Se oli tuoreen pääministerin, Ulf Kristerssonin, korkean profiilin projekti vaalivoiton jälkeen syksyllä 2022. Tarkoitus oli parantaa kaikkea turvallisuuteen liittyvää toimintaa, vähentää siiloja ja nostaa valmiustasoa mahdollisen sodan tai kriisin kohdatessa Ruotsia tai sen lähiympäristöä.

Tehtävään valittiin nopealla aikataululla ja ilman hakuprosessia Henrik Landerholm, joka on äärimmäisen kokenut entinen kansanedustaja, suurlähettiläs ja maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, jonka CV:stä löytyy monta muutakin huippumeriittiä. Tätä ennen hän luotsasi Ruotsin psykologista puolustusvirastoa. Viraston erityisenä huomion kohteena on ulkomaisten hallitusten kuten Venäjän, Kiinan ja Iranin tuottama disinformaatio. Virka oli yleisessä haussa ja tehtävään hänet nimitti pääministeri Stefan Löfvenin johtama sosiaalidemokraattinen hallitus. Sen lisäksi hän on pääministeri Kristerssonin läheinen lapsuudenystävä ja moderaattien puoluesihteeri Karin Enströmin veli.

Otsikot kirkuivat nepotismia ja hyvä-veli -syytöksiä. Moni pohti, että mitä sitten jos lanta lentää tuulettimeen. Toisaalta nimitystä puolustettiin sanomalla, että juuri tälläiseen tehtävään tarvitaan henkilö jolla on pääministerin ehdoton luottamus. Olisi vain positiivista että he tuntevat toisensa läpikotaisin. Näin siis loppuvuonna 2022. Kaksi vuotta myöhemmin Dagens Nyheter raportoi ensimmäisenä, mutta ei suinkaan viimeisenä mediana Landerholmin vähintäänkin kyseenalaisesta hajamielisyydestä. Kohu paisui skandaaliksi ja lopulta Landerholmin oli erottava ennen kuin hänet erotettiin. Myöhemmin keväällä häntä vastaan nostettiin syyte salassa pidettävien tietojen huolimattomasta käsittelystä hänen unohdettua salaisia asiakirjoja kurssikeskukseen. Paperit löysi siivooja, ei esimerkiksi suojelupoliisi. Tammikuussa 2023 Landerholm jätti muistilehtiönsä Ruotsin Radioon. Sen sijaan että sen olisi noutanut joku avustaja henkilökohtaisesti, se laitettiin taksiin ja lähetettiin Tukholman keskustassa sijaitsevaan kahvilaan. Tai että jo joulukuussa 2022 Landerholm hukkasi kännykkänsä Unkarin suurlähetystöön.

Sattuuhan noita, mutta juuri silloin elettiin kovin herkkää aikaa Ruotsin Nato-prosessista, jota Viktor Orbánin hallitus aktiivisesti torppasi. Ilmi tuli myös matkoja tyttöystävän luo Berliiniin veronmaksajien rahoilla. Hajamieliselle professorille pienet lapsukset voisi antaa anteeksi, mutta kun kyseessä on kansallisesta turvallisuudesta vastaava korkein virkamies, niin hymähtely ei tule kysymykseen. Eikä vain virkamies vaan yli 70 huippuammattilaisen esimies joka tuntui hoitavan homman laissez-faire-meiningillä. Pääministeri Kristersson sai viikkoja vastailla Landerholmia koskeviin kysymyksiin. Tilanne oli äärimmäisen kiusallinen. Lopulta Landerholm oli persona non grata ja entinen ystävä, ainakin julkisesti. Et tu, Brute.

Ulf Kristerssonia kritisoivat omat ja vieraat Landerholmin loputtomasta tukemisesta, vaikka tilanne oli toivoton. Seuraavan rekrytoinnin kohdalla ei ollut varaa pienimpäänkään virheeseen ja pääministeri Kristersson hoitikin rekrytoinnin alusta loppuun asti itse vain muutaman henkilön avustamana, mutta metsään meni. Monen mielestä kyseessä oli paniikkijarrutus. Toiset taas olivat sitä mieltä, että kokeneena diplomaattina Thybergin olisi pitänyt ymmärtää informoida pääministeriä ja että hän saa näin ollen syyttää vain ja ainoastaan itseään. Gate Landerholm oli koko kansan tiedossa. Oli selvää ettei niin mitätöntä asiaa ole, etteikö siitä olisi tässä tilanteessa pitänyt mainita. Jälkeenpäin Thyberg on itsekin sanonut, että kuvista olisi pitänyt kertoa.

Molemmat kohut olisivat luultavasti painuneet unholaan, ellei muutamaa päivää Thybergin eron jälkeen olisi ulkoministeriössä todella myrskynnyt. Julkisuuteen tuli tieto että suojelupoliisi oli tehnyt ratsian kahden ruotsalaisen suurlähettilästason diplomaatin kotiin. Molemmat vangittiin tilapäisesti, mutta vapautettiin myöhemmin. Molemmat myös kiistävät syytteet. Toinen heistä, jota syytetään vakoilusta, kertoi luulleensa että hänet ryöstettiin, kun hänen kotinsa ovi murrettiin ja hänet raahattiin ulos väkivalloin. Pidätyksen jälkeen hänet kirjoitettiin sisään sairaalaan. Mitä sen jälkeen tapahtui ei ole tiedossa, mutta hänet löydettiin myöhemmin kuolleena. Ennen kuolemaansa hän ehti tehdä poliisi-ilmoituksen suojelupoliisia vastaan virkavirheestä ja väkivallan väärinkäytöstä.

Mediatietojen mukaan anonyymin ilmiannon, joka koski Thybergin kuvia, ja kuolleen diplomaatin välillä saattaa olla yhteys. Yhden teorian mukaan Venäjä on sekaantunut asiaan tavalla tai toisella. Toisaalta entiset ulkoministeriön työntekijät ovat muistuttaneet, että koko Ruotsin UM on juorukellojen paratiisi, eikä kateellisista kampittajista ole pulaa. Aina löytyy joku jonka agendaan sopii kollegan tai ystävän heittäminen bussin alle eivätkä kaikki jäljet johda Kremliin. Joku viisas on sanonut, että diplomatia ei ole vain maiden välistä neuvottelua – se on shakkipeliä kabineteissa, missä liittolaiset vaihtuvat nopeasti ja suurimmat taistelut käydään suljettujen ovien takana. Ehkä sisäinen kilpailu voi joskus olla jopa vaarallisempaa kuin ulkoinen uhka.

Sanonta ”kolmas kerta toden sanoo” on yleinen useissa kulttuureissa ja kielissä. Siinä yhdistyvät muinaiset tarinankerronnan ja uskonnolliset symbolit. Ulf Kristerssonille sopii toivoa juuri sitä kolmatta onnenpotkua. Toisaalta voi olla vaikea löytää henkilöä joka omaa kaikki vaadittavat ominaisuudet ja on valmis riskeeraamaan uransa ja maineensa kovin tuulisen paikan tähden. Tämän vuoksi voisin panna vaikka pääni pantiksi, että seuraavan kansallisen turvallisuusneuvonantajan nimi on Bruce Wayne.