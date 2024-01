Ruotsia ja Baltian maita varoitetaan Kremlin seuraavasta siirrosta

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk myöntää Svenska Dagbladetin haastattelussa, että myös ukrainalaiset ovat aliarvioineet Venäjää.

– Vapauttaessamme Harkovan ja Hersonin, kaikki odottivat vievän vain vähän aikaa, että voitto on meidän. Sotilaallinen menestys kuitenkin hämärsi arvostelukykymme, Vereštšuk toteaa.

– Ihmiset halusivat nopeaa voittoa. Kun sitä ei ole tapahtunut, pettymys on kasvanut suureksi ja kanavoitunut meitä johtajia kotaan. Hallituksen on otettava isku vastaan, hän jatkaa.

Ukrainan vastahyökkäys on edennyt odotettua hitaammin.

– Olemme toipuneet adrenaliinisokista ja joutuneet sopeutumaan siihen ajatukseen, että sota on käynnissä pitkään. Hyvin kauan. Siihen oivallukseen on ollut vaikea tottua.

Iryna Vereštšukia, 44, on kuvailtu yhdeksi Ukrainan hallituksen tärkeimmäksi ministeriksi ja presidentti Volodymyr Zelenskyin ”oikeaksi kädeksi”. Vereštšuk on harvoja naisia Ukrainan politiikan huipulla. Hän on valmistunut Lvivin sotilasinstituutista ja työskennellyt aiemmin viitisen vuotta Ukrainan armeijassa.

Sotilastaustansa ansiosta hän tietää, että ukrainalaisilla on vastassaan vahva vihollinen.

– Taistelemme vihollista vastaan, jolla on vertaansa vailla oleva sotilaallinen kapasiteetti. Venäjällä on yksi maailman vahvimmista armeijoista. Valtava haaste, Vereštšuk toteaa.

Ukrainalla on hänen mukaansa pulaa varsinkin tykistöstä ja ammuksista.

– Etulinjan miehillemme tykistö on kuin kallisarvoisia jalokiviä. Jokainen ampuminen on harkittava huolellisesti ja oltava 100-prosenttisen varma osumasta. Emme voi tuhlata sitä vähää, mitä meillä on.

Venäjän propagandakoneistoa ei Vereštšukin mukaan pidä myöskään aliarvioida.

– Meidän ja muun maailman tehtävänä on varmistaa, että valokeila on edelleen suunnattu Ukrainaan. Meidän on jatkettava taistelua, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, hän kertoo.

– Venäjä haluaa maailman unohtavan Ukrainan sodan. Kremlille Gazan, Jemenin ja Iranin kriisit ovat tervetulleita uutisia. (Vladimir) Putin pitää myös siitä, kun länsimaat kiistelevät asetuesta Ukrainalle.

Vladimir Putinin nälkä voi kasvaa

Ukrainan varapääministeri varoittaa Venäjän seuraavasta siirrosta, jos Kreml saavuttaa tavoitteitaan Ukrainassa.

Vereštšukin mukaan Baltian maat ovat syystä huolissaan mahdollisesta hyökkäyksestä. Venäjä voi hänen mukaansa ottaa tähtäimeensä myös puolustusliitto Naton ulkopuolella olevat Moldovan ja Georgian. Hän varoittaa myös Ruotsia Kremlin aikeista.

– Jos Putin rohkaistuu menestyksestään Ukrainassa, tällöin nousee riski siitä, että hän tähtää uusiin kohteisiin – mukaan lukien Ruotsin kaltaiseen maahan, jolla on strateginen maantieteellinen sijainti ja on yhä Naton ulkopuolella.

Hän korostaa, että kyse ei ole välttämättä perinteisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä. Kreml sen sijaan voi tehdä hybridihyökkäyksiä, kuten kybermurtoja, erilaisia sabotaaseja ja infrastruktuurin tuhoamista Ruotsissa.

Presidentillä yhä kansan tuki

Varapääministeri Vereštšuk kiistää julkisuudessa esiintyneet huhut presidentti Zelenskyin ja asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyin erimielisyyksistä.

– Heillä on erinomaiset välit. Ukrainan poliittinen oppositio levittää ikäviä huhuja vahvistaakseen itseään.

Vereštšukin mukaan presidentillä on vähintään 63 prosentin kannatus ukrainalaisten keskuudessa. Mielipidemittauksilla ei hänen mukaansa tosin ole väliä, koska vaaleja ei nyt järjestetä.

– Olemme keskellä sotaa, jonka voittamiseen Zelenskyillä on täysi kiire.

Varapääministerin luotto presidenttiin ei ole horjunut.

– On selvää, että Zelenskyi on väsynyt. Kutsun häntä kuitenkin silti ydinreaktoriksi, niin paljon energiaa hänessä on. Jo sodan alussa oli selvää, että hän oli paras henkilö johtamaan maata, Vereštšuk toteaa.

Tämä voi hänen mukaansa johtua siitä, että Zelenskyi ei ole ammatiltaan poliitikko.

– Poliitikko olisi lähtenyt maasta tai ryhtynyt kompromisseihin. Zelenskyi on jäänyt taistelemaan. Hänen sydämensä on oikeassa paikassa.