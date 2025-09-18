Ruotsi suitsii tuilla elämisen houkuttelevuutta

Ruotsin hallitus esitteli keskiviikkona maksukaton, tiukemmat vaatimukset Ruotsin sosiaalivakuutuksen saamiselle ja työpaikkabonuksen.

– Maksujen maksamisesta työntekoon siirtymisen on oltava kannattavampaa, sanoo maltillista kokoomusta edustava sosiaalivakuutusministeri Anna Tenje Expressenin mukaan.

Pääministeri Ulf Kristerssonin puolue maltillinen kokoomus eli moderaatit on pitkään ajanut maksukattoa ja työpaikkabonusta. Toimenpiteet sisältyvät osaan moderaattien, liberaalien, kristillisdemokraattien ja ruotsidemokraattien välistä ns. Tidö-sopimusta

Budjettineuvottelujen aikana tukikatto on aiheuttanut ärtymystä useiden puolueiden välillä. Erityisesti ruotsidemokraateilta on kuultu kritiikkiä siitä, että moderaatit ovat perääntymässä omista uudistuksistaan, osittain useiden kuulemisten ja opposition esittämän voimakkaan kritiikin vuoksi.

Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi siitä, että muutokset iskevät lujaa monilapsisiin perheisiin ja on pelätty, että eriytyminen ja lasten köyhyys lisääntyvät.

Tulossa etuuskatto

Etuuskatto otetaan käyttöön vuoden 2027 alusta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että perheen, jossa on kaksi sosiaalitukea saavaa vanhempaa ja viisi lasta, tulot voivat laskea nykyisestä hieman yli 46 500 kruunun kokonaisetuudesta 38 000 kruunuun. Tämä on 8 200 kruunun vähennys kuukaudessa. Etuuskatto vaikuttaa 145 000 kotitalouteen.

Myös sosiaaliturvan varassa eläville asetetaan 1. heinäkuuta 2026 alkaen kokopäivätyön vaatimus. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa ruotsin kielen oppimista, työharjoittelun suorittamista, kuntoutusta tai koulutukseen osallistumista ja työllistymisen parantamista. Samalla perheiden lapset saavat osallistua enemmän esikouluun.

Sosiaalivakuutusministeri Tenje uskoo, että syrjäytyminen on lisääntynyt merkittävästi edellisen hallituksen aikana.

– Vastauksemme tähän on saada ihmiset töihin. Etuuksista työhön siirtymisen on oltava kannattavampaa. Koko yhteiskunnan on asetettava enemmän vaatimuksia, hän sanoi.

Ministeri katsoo, että nykyään pääasiassa monilapsisten perheiden ei ole kannattavaa olla työssä.

Viisi vuotta Ruotsissa etuuksien saamiseksi

Etuuksien ylärajan lisäksi tammikuusta 2027 alkaen otetaan käyttöön myös asteittainen pääsy Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään.

Vasta viiden vuoden asumisen jälkeen Ruotsissa on mahdollista hyötyä muun muassa lapsilisistä, ison lapsen lisästä, asumistuesta, sairaus- ja aktivointikorvauksesta sekä vanhusten tuesta.

Viiden vuoden sääntöön tehdään joitakin poikkeuksia. Yksi on, että Ruotsiin korkeasti palkattuun työhön tulevat voivat saada etuuksia kuuden kuukauden kuluttua.

Tavoitetta saada useammat ihmiset irtautumaan etuuksista ja ottamaan vastaan työpaikan, vaikka palkka olisi pieni, kannustetaan myös erityisellä työpaikkabonuksella.

Ne, jotka siirtyvät etuuksista työhön, voivat saada enintään 3 750 kruunua lisää enintään 18 kuukauden ajan. Työpaikkabonuksen saaminen ja eläminen etuuksilla ei ole mahdollista samanaikaisesti.

– Työpaikkabonuksen avulla tulot kasvavat entisestään, jos poistut sosiaaliavusta, sanoo liberaaleja edustava työministeri Johan Britz.

Hallituksen toimenpiteet koskevat etuuksista riippuvuuden vähentämistä ryhmissä, jotka ovat tulleet Ruotsiin muista maista. Sääntöjä tiukennetaan myös siksi, että ihmisten halukkuus hakea työtä Ruotsista vähenisi.

– Tämä uudistus on selkeä signaali. Nyt kiristämme aiempaa avustuslinjaa, joka on haitannut integraatiota, sanoo ruotsidemokraattien ryhmäjohtaja Linda Lindberg.

– Tämän uudistuksen myötä vain ne, joilla on oikeus oleskella Ruotsissa, saavat apua. Apua akuuteissa hätätilanteissa on edelleen saatavilla, Britz sanoi Expressenin mukaan.