Ruotsi saattaa lähettää 500 vankia Viroon

Viron ja Ruotsin oikeusministeriöiden edustajat ovat käyneet tänä vuonna neuvotteluja vankilapaikkojen vuokraamisesta. Jos sopimus syntyy, Ruotsi voisi lähettää rikollisia suorittamaan tuomioitaan Tarton vankilaan. Asiasta kertoo Postimees.

Ruotsissa on kova pula vankilapaikoista, mutta Virossa vankiloissa olisi tilaa. Tarton vankilan alueella on esimerkiksi tyhjillään kokonainen rakennus, jossa on 300 kahden hengen selliä.

Viron vankeinhoitolaitoksen johtaja Rait Kuuse kertoo Postimees -lehdelle, että neuvotteluissa on puhuttu noin viidestäsadasta vangista.

Vankeinhoito on Virossa huomattavasti halvempaa kuin Ruotsissa.

– Ruotsin vankeinhoitopalvelun kustannus yhtä vankia kohden on todellakin korkeampi, tiedettävästi hieman alle 12 000 euroa kuukaudessa Euroopan neuvoston julkaisemien tietojen mukaan. Meillä vankeinhoitopalvelun kustannus yhtä vankia kohden on 3 200 euroa kuukaudessa. Kun mukaan lasketaan terveydenhuolto- ja koulutuskulut, nousee se noin 4 000 euroon, Rait Kuuse kertoo.

Ruotsi maksaisi kaikki Viroon lähetetyistä vangeista aiheutuvat kustannukset.

– Lähtökohta on, että jos tällaiseen sopimukseen mennään, se ei maksa Viron veronmaksajille senttiäkään.

Rait Kuuse kertoo, että erittäin vaarallisia rikollisia, naisia ja vakavista psykiatrisista ongelmista kärsiviä ei oteta Ruotsista Viron vankiloihin. Vangeista kukaan ei myöskään vapaudu Virossa, vaan heidät lähetetään takaisin Ruotsiin ennen vapauttamista. Virolaiset ja ruotsalaiset vangit myös pidettäisiin erillään.