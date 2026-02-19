Ruotsi päättämässä miljardien eurojen fregateista

Ruotsin puolustusvoimien materiaalivirasto FMV:n vuonna 2021 käynnistämä Merivoimien uusien, aiempaa suurempien pinta-alusten hankintakilpailu on loppusuoralla. Päätös neljän fregatin hankinnasta tehdään puolustusministeri Pål Jonsonin mukaan kevään aikana.

Hän korosti, että jopa 60 miljardin kruunun (5,6 miljardin euron) hankinnan taustalla on tarve vahvistaa Ruotsin ilmapuolustusta.

– Hankkimalla ilmatorjuntafregatteja saamme Ruotsille paremman suojan ballistisia ja risteilyohjuksia vastaan, hän totesi.

Hankittavat fregatit ovat merkittävästi suurempia kuin Ruotsin merivoimien tällä hetkellä suurimmat alukset, 73-metriset Visby-luokan korvetit. Fregatit pystyvät operoimaan merellä kauemmin yhtäjaksoisesti kuin korvetit ja suojaamaan laajempaa aluetta omilla ilmatorjuntaohjuksillaan. Ne ovat myös parempia sukellusveneiden etsinnässä, koska ne voivat kuljettaa helikopteria kannellaan.

Neljän fregatin yhteishinta on vielä julkistamatta, mutta Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu arvioi loppusumman olevan 40–60 miljardia kruunua (3,8–5,6 miljardia euroa). FMV haluaa ensimmäisen fregatin vuoden 2030 loppuun mennessä.

Ranskalainen Naval Group uskoo olevansa vahvoilla kilpailussa, koska yhtiön myyntipäällikkö Guillaume Weisrockin mukaan Kreikka on juuri tilannut neljä ja Ranska viisi alusta. Yhtiön FDO-fregatin ilmatorjunta-aseistukseen kuuluu 32 Aster 30 -ohjusta.

Espanja on käynyt Tukholmassa esittelemässä Álvaro de Bazán -luokan fregattiaan, mutta tarjottava alus on sitä uudempi Navantian valmistama Alfa 4000. Espanja lupaa toimittaa kaksi alusta vuonna 2030 ja toiset kaksi seuraavana vuonna. Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijan mukaan näillä kahdella ehdokkaalla ei ole koon ja kykyjen suhteen juurikaan eroja, mutta ranskalaisalus on valmis, kun taas espanjan ehdokas on vasta paperilla.

Myös Britannia on mukana kilpailussa. Viime vuonna syyskuussa Norja päätti vähintään viiden BAE Systemsin Type 26 Global Combat Ship -fregatin hankinnasta 10 miljardin punnan (11,5 miljardin euron) hintaan. Niistä ensimmäinen on määrä toimittaa vuonna 2030. Type 26:ta on myyty myös Kanadalle ja Australialle.