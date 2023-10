Ruotsi kehittää yhä kumpaakin Gripen-hävittäjän versiota

Ruotsi haluaa varmistaa nykyisin sen ilmavoimien käytössä olevan Saab Gripen C/D:n operointikyvyn jatkumisen ja konetyypin säilymisen suorituskykyisenä, minkä vuoksi Ruotsin puolustusmateriaalilaitos FMV on tehnyt jättänyt Saabille 579 miljoonan kruunun (49,2 miljoonan euron) tilauksen. Se sisältää muun muassa konetyypin simulaattoreita, muita laitteita sekä uusia tukijärjestelmiä C/D- ja E-versioiden käytön yhteensovittamiseksi.

FMV:n Gripen C/D:n päivittämisen projektijohtaja Magnus Wallénin mukaan tilaus on yksi monista portaista, joilla C/D-mallin operatiivista kykyä ylläpidetään 2030-luvulle saakka sekä vientiasiakkaita varten.

Aiemmin lokakuussa FMV teki GKN Aerospacen kanssa 23,6 miljoonan kruunun (2,0 miljoonan euron) sopimuksen C/D:n Volvo RM12-moottorin kehittämisestä ja parantamisesta. Sopimus käynnistää viimeisen osan GKN Aerospacen vuonna 2019 aloittamasta kehitysprojektista.

Moottorin avainkomponenttien lisäksi kehitetään moottoria käyttävää ohjelmistoa yhdessä Saabin kanssa. Päivitys tähtää tehon lisäämisen lisäksi matalampiin elinkaarikustannuksiin. Näitä päivityssopimuksia edelsi syyskuussa FMV:n ja Saabin välinen vuosia 2023–2030 koskeva 5,8 miljardin kruunun (490 miljoonan euron) sopimus, jonka mukaan E-version elektronisen sodankäynnin ja viestintäjärjestelmään sekä tutkaan tehdään muutoksia ja koelentokapasiteettia kasvatetaan.

Uusimmassa FMV:lle koelentoihin 6. lokakuuta saapuneessa ja ensimmäisessä E-version sarjatuotantokoneessa on havaittavissa myös ulkoisia muutoksia, joihin kiinnitti ensimmäisenä huomiota The Warzone –blogi. Koneen siipipinta-ala on kasvanut ja sen etusiipi-kaksoisdelta-konfiguraatio on lähestynyt vuonna 2005 käytöstä poistettua Saab Viggeniä.

Siiven kokoa on kasvatettu suurentamalla jättöreunan siivekkeitä ja korkeusperäsimiä. Muutoksen syinä ovat olleet koneen liikehtimis- ja kuormauskyvyn parantaminen. Nyt E-versioon voi kuormata esimerkiksi neljä RBS 15 -meritorjuntaohjusta ja kaksi ilmataisteluohjusta tai seitsemän keskimatkan Meteor- ja kaksi lyhyen matkan IRIS-T- ilmataisteluohjusta tai jättämällä lisäpolttoainesäiliöt pois, jopa 16 SDB-täsmäliitopommia. E-versio lensi uuden siiven kanssa ensimmäisen kerran jo vuonna 2021. Ruotsin ilmavoimat ottaa Gripen E:n käyttöön vuosikymmenen loppupuolella mahdollisesti hieman ennen kuin Suomen ilmavoimat ottaa käyttöön Lockheed Martin F-35A -hävittäjät.