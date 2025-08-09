Verkkouutiset

Ruotsin talous pärjää Suomea paremmin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ymmärtävätkö ruotsalaiset paremmin kasvun merkityksen?

Elinkeinoelämän johtaja kehuu länsinaapuria.
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen kehuu ruotsalaisten talouden ymmärrystä. Hänen mukaansa länsinaapurissa ymmärretään erinomaisesti, mitä talouskasvu tarkoittaa yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Pakarinen on jakanut viestipalvelu X:ssä EK:n ruotsalaisen sisarjärjestön Svenskt Näringslivin tilastokuvion. Kuvassa esitetään Ruotsin pitkän aikavälin keskimääräisen vuotisen talouskasvun ja teoreettisen nopeamman tahdin vaikutusten eroja.

Normaalivauhdilla Ruotsin talous kasvaa 1,8 prosenttia vuodessa.

– Tähän ei haluta kuitenkaan tyytyä, Pakarinen huomioi.

Nopeammassa skenaariossa vuosivauhti on 2,5 prosenttia. Tilastokäppyrän mukaan tämä 0,7 prosenttiyksikön ero tuo mukanaan lisää hyvinvointia ja verotuloja. Korkoa korolle, kuten Pakarinen sanoo.

– Ruotsalaiset ymmärtävät hienosti kasvun merkityksen.

