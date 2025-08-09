Ymmärtävätkö ruotsalaiset paremmin kasvun merkityksen?

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen kehuu ruotsalaisten talouden ymmärrystä. Hänen mukaansa länsinaapurissa ymmärretään erinomaisesti, mitä talouskasvu tarkoittaa yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.
Pakarinen on jakanut viestipalvelu X:ssä EK:n ruotsalaisen sisarjärjestön Svenskt Näringslivin tilastokuvion. Kuvassa esitetään Ruotsin pitkän aikavälin keskimääräisen vuotisen talouskasvun ja teoreettisen nopeamman tahdin vaikutusten eroja.
Normaalivauhdilla Ruotsin talous kasvaa 1,8 prosenttia vuodessa.
– Tähän ei haluta kuitenkaan tyytyä, Pakarinen huomioi.
Nopeammassa skenaariossa vuosivauhti on 2,5 prosenttia. Tilastokäppyrän mukaan tämä 0,7 prosenttiyksikön ero tuo mukanaan lisää hyvinvointia ja verotuloja. Korkoa korolle, kuten Pakarinen sanoo.
– Ruotsalaiset ymmärtävät hienosti kasvun merkityksen.
— Sami Pakarinen (@SaPakarinen) August 9, 2025