Ruotsalainen poliisipäällikkö HS:lle: Meillä on naiivi yhteiskunta ja naiivi lainsäädäntö

Ruotsin poliisin kansallisen erikoisryhmä NOA:n päällikkö Carin Götblad on erittäin huolissaan pitkään jatkuneesta jengirikollisuudesta, joka on saavuttanut kuluneena vuonna Ruotsissa uusia tasoja. Ongelman keskiössä ovat räjähdykset, lasten tekemät palkkamurhat, jengien vaikutusvallan kasvu ja toiminta ulkomailta käsin.

Ruotsin hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on jengirikollisuuden kitkeminen. Götblad korostaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että lasten virta jengeihin pitää pysäyttää.

Hänen mukaansa jengien pysäyttämiseksi vaaditaan sekä kansalaisoikeuksia rajoittavia kovia toimia että ennaltaehkäiseviä toimia. Ruotsi aikoo esimerkiksi ottaa käyttöön nuorisovankilat.

– Lapset, jotka murhaavat ja kiduttavat on saatava pois kadulta. Yhteiskuntaa on suojattava heiltä, ja heitä on suojattava heiltä itseltään. Nuorisokodit eivät ole toimineet näin vakavia rikoksia tekevien nuorten kohdalla, Götblad sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa jengit ovat hyödyntäneet Ruotsin avointa yhteiskuntaa niin, että avoin yhteiskunta joutuu puolustautumaan sulkeutumalla.

– Meillä on naiivi yhteiskunta ja naiivi lainsäädäntö.

Götbladin mielestä Ruotsin yhteiskunta on yhä rakennettu kuin todellisuus olisi toisenlainen kuin se on.

– Se on rakennettu yhteiskunnalle, joka meillä oli eilen. Tai oikeammin toissa päivänä. Tänä päivänä avoin yhteiskunta ei toimi, koska sitä käytetään hyväksi.

Monet jengit saavat paljon tuloja huumekaupasta, mutta huumeet eivät enää ole jengien tärkein tulonlähde. Jengit tekevät rahaa myös petoksilla ja huijaamalla Ruotsin tukijärjestelmää.