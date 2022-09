Nähdäänkö itäisessä Ukrainassa romahdus? ”Hyökkääjä on shokissa”

Ukrainan samanaikaiset vastahyökkäykset maan koillis- ja eteläosissa ovat vaarantaneet Venäjän operaatiot Itä-Ukrainan Donbassissa, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

– Hyökkäysten myötä Venäjän huoltoreitit ovat vaarassa ja ne aiheuttavat suuremman psykologisen ongelman idässä taistelevien venäläisten sotilaiden ja komentajien keskuudessa, Ryan tviittaa.

Hänen mukaansa venäläisten on myös vaikea jatkaa taistelua idässä vastaamatta uhkaan, jonka Ukraina nyt aiheuttaa hyökkääjän selusta-alueille ja logistiikalle.

– Vastatakseen (tähän uhkaan) venäläisten on siirrettävä joukkoja uudelleen Itä-Ukrainaan ja mahdollisesti vedettävä niitä eteläiseltä rintamalta. Tämä tekee tehokkaasti tyhjäksi Venäjän hyökkäyskyvykkyydet idässä ja etelässä.

– Se luo myös muita mahdollisuuksia Ukrainalle. Koska venäläiset joutuvat lähettämään vahvistuksia eri paikkoihin, on mahdollista, että näemme sen seurauksena nopeassa tahdissa venäläisten taktisia vetäytymisiä ja epäonnistumisia useilla alueilla.

Ryan korostaa, että tämä ja siitä johtuvat kalusto- ja henkilöstömenetykset heikentävät Venäjän kykyä sanella operaatioiden tahdin ja sijainnit vastedes.

– Ukrainalaiset ovat napanneet aloitteen tässä sodassa.

– Ukrainalaiset ovat yllättäneet venäläiset ja saaneet aikaan shokin venäläisten joukkojen ja komentajien keskuudessa. Tämä shokkijakso on yleensä tuottoisaa aikaa hyökkäysoperaatioita suorittavalle osapuolelle.

Ryanin mukaan Ukraina voi juuri tällä hetkellä vallata takaisin eniten maa-alueita ja tuhota suurimman määrän vihollisen joukkoja.

– Ja juuri sitä he (ukrainalaiset) tekevät.

Ryan muistuttaa, että kaikissa hyökkäysoperaatioissa joukkojen uupumus ja huoltolinjojen venyminen hidastavat lopulta etenemistä. Näin on myös Ukrainan kohdalla. Hän uskoo kuitenkin ukrainalaisten pystyvän vielä etenemään toistaiseksi.

– Ukrainalaiset näyttävät aistivan mahdollisuuden Venäjän suuremmalle romahdukselle idässä.

There is a lot going on in #Ukraine at the moment. The macro story is that Russia appears to have lost the initiative at every level. But there is also an interesting story to be told about Ukrainian campaign planning. 1/24 pic.twitter.com/6w5WTSLBJQ

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) September 18, 2022