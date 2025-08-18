Rokotteet vaikuttavat kehossa luultua nopeammin

Rokotteet alkavat toimia elimistössä aiemmin luultua nopeammin, ilmenee Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

– Yleinen käsitys on ollut, että valkosolut alkavat kuljettaa rokotteen vaikuttavia aineita lihaksesta imusolmukkeeseen vasta noin puolen vuorokauden kuluttua rokotuksesta. Uudet tutkimustuloksemme osoittavat, että imusolmukkeen rokotevaste alkaa paljon aikaisemmin ja antigeeniä eli rokotteen vaikuttavia aineita esittelevät valkosolut saapuvatkin muuttuneeseen ja edeltä valmisteltuun kudosympäristöön. Tämä tukee immuunivasteen syntyä, tutkimuksen pääkirjoittaja, Suomen Akatemian tutkijatohtori Ruth Fair-Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Imusolmukkeet ovat keskeinen osa ihmisen immuuni- eli puolustusjärjestelmää, jonka pääasiallinen tehtävä on torjua infektioita.

Rokotteiden teho perustuu niiden kykyyn käynnistää imusolmukkeessa tapahtumat, jotka johtavat taudinaiheuttajilta suojaavan immuunivasteen kehittymiseen.

Turkulaistutkijat havaitsivat, että ensimmäisiä imusolmukkeessa rokotteelle altistuvia soluja ovat imutieonteloiden pintasolut ja muut rakennesolut. Rokottamisen jälkeen rakennesoluissa tapahtui jo muutamassa tunnissa lukuisia muutoksia sekä geeni- että proteiinitasolla, mikä vaikutti imusolmukkeen toimintaan.

– Oli jännittävää havaita, miten erilaisia vasteita eri rokotetyypit aiheuttivat, Fair-Mäkelä sanoo.

Fair-Mäkelä painottaa, että vaikka tutkimusryhmä käytti koemalleissa COVID-19 rokotteita, he eivät tutkineet niiden tehoa tai turvallisuutta.

– Halusimme ymmärtää rokotusvasteen alkuvaiheiden immunologiaa, ja löysimmekin rakennesoluille aivan uusia ulottuvuuksia siinä. Jatkossa pyrimme selvittämään, olisivatko tietyntyyppiset rakennesolujen muutokset erityisen hyödyllisiä halutun rokotusvasteen saamiseksi, toteaa tutkimusta johtanut professori, InFLAMES-ryhmänjohtaja Marko Salmi.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Science Immunology -tiedelehdessä. Tutkimukseen osallistui 13 tutkijaa ja sitä ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, InFLAMES-lippulaiva, Sigrid Juseliuksen säätiö, Sakari Alhopuron säätiö sekä Instrumentariumin tiedesäätiö.