Risto Murto Ylelle: Nämä ovat Suomen talouden suurimmat haasteet

Varman toimitusjohtaja Risto Murto luovuttaa perjantaina iltapäivällä odotetun kasvutyöryhmän raportin pääministeri Petteri Orpolle (kok.).

Raportista odotetaan eväitä hallituksen huhtikuun puoliväliriiheen.

Murto erottelee Ylen haastattelussa Suomen haasteisiin liittyen toisistaan suhdanteeseen liittyvät ongelmat ja pitkällä aikavälillä kasvuun vaikuttavat asiat.

Suhdanteisiin liittyvät ongelmat koskevat muun muassa korkeaa inflaatiota, nousseita korkoja ja vientimaiden heikkoa vetoa. Näihin Suomi voi vaikuttaa vain rajallisesti.

Sen sijaan pitkäaikaisempiin kasvun tekijöihin Suomi voi vaikuttaa enemmän.

Murto muistuttaa, että pitkäaikaiseen kasvuun vaikuttavat työikäisen väestön kasvu sekä se, mitä näillä käsipareilla saadaan aikaiseksi.

Viime vuosina syntyvyys on ollut historiallisen alhaisella tasolla ja kantaväestö on ikääntynyt. Väestö on kuitenkin kasvanut maahanmuuttajien määrän myötä.

– Viime kädessä ykkösvastuu on yrityselämällä. Julkinen sektori voi luoda puitteita, mutta työpaikat ja kasvu tehdään yrityksissä. Tarvitsisimme työpaikkoja, joissa on hyvä palkka ja korkea tuottavuus, Murto toteaa Ylelle.

Näiden työpaikkojen ja yritysten pitäisi keskittyä ennen kaikkea tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Murto peräänkuuluttaa kannattavien investointien tärkeyttä.

– Suomen pitää löytää oma paikkansa kovenevassa kilpailussa ja kovenevassa maailmassa.

Myös koulutustasoon on kiinnitettävä huomiota: korkeakoulutettujen nuorten osuus on Suomessa pudonnut alle OECD-maiden keskitason.

– On hyvin vaikea kuvitella hyvää tulevaisuutta, jollei meillä ole koulutettuja suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ihmisiä käytettävissä.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaina, että Murron työryhmä olisi esittämässä perintö- ja lahjaveron poistamista ja sen korvaamista luovutusvoittoverolla. Lisäksi kasvutyöryhmään kuulunut Laboren johtaja Mika Maliranta kertoo jättäneensä raporttiin eriävän mielipiteen, koska ei pidä tutkimuskirjallisuuden perusteella ehdotusta perusteltuna.