Risto E. J. Penttilä MTV:lle: Tämä on juhlan hetki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili juuri Turkissa. Turkki ilmoitti eilen perjantaina, että Turkin parlamentti alkaa käsitellä Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia.

Ajatushautomo Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä kuvailee MTV Uutisille Turkin päätöksen olevan erittäin merkittävä. Nato yhdistää Suomen turvallisuuspoliittisesti Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

– Tämä on juhlan hetki, Penttilä sanoo.

Turkki oli pitkään vastahakoinen Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnissa. Penttilä näkee, että Yhdysvalloilla on ollut osuutensa asian edistymiseen.

– Perusanalyysi yhä edelleen on, että Yhdysvallat muutti suuntaa ja painosti Turkkia. Ehkä jotain lupailikin. Jotain tapahtui Yhdysvaltojen ja Turkin välillä viime viikkojen aikana, ja sen tulokset näemme nyt, Penttilä kertoo.

Suomella ja Ruotsilla on ollut yhteinen tahtotila liittyä Natoon yhtä aikaa. Tällä hetkellä näyttää, että Suomen jäsenyyttä ollaan kuitenkin ratifioimassa ennen Ruotsia.

Penttilän mukaan tämä ei ole ongelma, jos asiaa tarkastelee puhtaan sotilaallisesta näkökulmasta.

– Meillä on nyt viides artikla, meidän pelotteemme suhteessa Venäjään on kasvanut. Me olemme turvassa, Penttilä kertoo MTV:lle.

Penttilän mukaan asetelma on kuitenkin ongelmallinen Naton puolustussuunnittelun kannalta, sillä Suomi ja Baltia tulee huomioida, vaikka Ruotsi ei olisikaan vielä mukana.

Penttilä arvioi, että Ruotsi voi joutua odottamaan oman Nato prosessinsa edistymistä ainakin heinäkuulle, jolloin Naton huippukokous järjestetään Vilnassa, Liettuassa.

– Mutta kun katsoo näitä puheenvuoroja, jotka tulee Turkista, niin mitään lupauksiahan ei ole, Penttilä muistuttaa.